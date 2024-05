Luis Paradela explica por qué se enojó con el árbitro Juan Gabriel Calderón

Luis Paradela confía que con la ayuda de la afición Saprissa alcanzará su copa 40. (Jose Cordero)

Luis Paradela fue uno de los jugadores del Deportivo Saprissa que salió enojado por el arbitraje de Juan Gabriel Calderón en el juego contra Alajuelense y explicó por qué se molestó tanto cuando se cortó cerca de la ceja derecha al disputar el balón con Yael López.

El caribeño indicó que esa acción, que sucedió al minuto 90′+7, lo hizo salirse de sus casillas durante el juego más importante de la temporada hasta ese momento.

“Fue una jugada muy rápida, no sé si fue un codazo, un golpe, no sé, lo que pasa es que uno se molesta por estar viendo cualquier cosa, a uno lo condicionan y tras de eso, ni siquiera pitaron la falta, eso me dio un toque de cólera, pero no pasa nada”, dijo.

Tras el roce con el manudo, se tocó la cara y al ver que tenía sangre, se acercó al cuarto árbitro para que lo viera, pero al no recibir una respuesta, se tiró al suelo para que el partido se suspendiera, ahí describió lo que le habría dicho Juan Gabriel Calderón al verlo así.

“Nada, que me levantara, que si le enseñaba el corte me iba a expulsar”, agregó.

Tampoco estuvo de acuerdo con la expulsión de Kevin Chamorro y aprovechó su contacto con los medios para contar cómo lo apoyaron tras el juego.

“Son cosas que pasan en el fútbol, creo que es el primer partido que al portero le sacan amarilla por perder tiempo en la primera parte, luego viene la otra jugada. Nosotros tenemos que alentarlo y tirarlo para arriba, porque él ha sido una pieza fundamental del equipo”, respondió.

Motivación

Esas situaciones lejos de agüevarlo, más bien lo llenan de motivación para intentar darle vuelta a la serie en el estadio Ricardo Saprissa.

“Esto nos hace más fuertes, nosotros confiamos en lo que tenemos. Anteriormente, nos pasó que nos fuimos con resultados iguales de acá (estadio Morera Soto) y sabemos que sucedió después, entonces estamos seguros de lo que tenemos, ahora toca jugar en nuestra casa y ahí baila diferente el mono”, enfatizó.

Confía que en la Cueva con ayuda de la afición alcanzarán la copa 40, pero tiene claro que eso es posible si mantiene la concentración para evitar despistes.