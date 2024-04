Luis Paradela revela cómo las pataditas de su bebé influyen en su buen nivel con Saprissa

Luis Paradela no cabe de la contentera su etapa de futuro papá con su pareja Yennifer Herrera. Foto: Instagram.

Uno de los secretos de que Luis Paradela ande encendido en los últimos partidos con el Deportivo Saprissa ha sido el embarazo de su futura esposa Yennifer Herrera, que lo tiene como loco de la felicidad.

Una muestra de eso fue en el partido ante el Municipal Grecia, que su pareja contó en una historia de Instagram que las pataditas que da la niña en su vientre le han dado buena suerte al cubano y se reflejó en el gol que hizo en el partido para dejarse los tres puntos casi al final de la mejenga.

El atacante tras el juego contra Liberia de este martes conversó con los medios de comunicación, La Teja le preguntó que cómo le ha ido en su etapa como futuro papá, lejos de molestarse, lo tomó con humor y dio varias respuestas sobre el tema.

El caribeño explicó cómo surgió la publicación de su pareja antes del partido ante los griegos, una dinámica que seguirá por más tiempo, él no lo ve como agüizote, pero no escondió que esa muestra de cariño le da una motivación extra para darlo todo en la cancha.

“No le llamo cábala, porque no soy tan creyente, pero sí antes de los partidos mi mujer me manda un video de cómo la niña manda unas pataditas, entonces ella me dice ‘la niña te manda las pataditas de la suerte’, entonces así lo hemos manejado”, contó.

Paradela reveló cuál ha sido el antojo que ha tenido su pareja en las últimas semanas, que le ha tocado correr para cumplirlo.

“Todo bien, a mi por el momento no me ha dado ningún achaque, a ella le da algunas veces, pero principalmente le da por ansiedad de comer cosas ácidas”, dijo.

Luis y Yennifer el 12 de diciembre del 2023 anunciaron que la bebé sería una niña y se llamará Brianna Lucía, desde ese entonces, para ponerle broche de oro al cuento de película, 16 días después, Paradela le pidió a su pareja matrimonio mientras andaban de vacaciones en Cuba.

El jugador y su futura esposa han disfrutado a lo grande estos últimos meses por los nuevos desafíos que tendrán como familia.

Ahora todo tiene sentido del porqué Luis Paradela está volando con Saprissa. Foto: Instagram.

Nuevo pasaporte

Entre las cosas que narró Luis a los medios es que recientemente recibió su pasaporte español, que por su condición de cubano, a partir de ahora tendrá muchos cambios, como menos peros para ingresar a varios países y hasta su familia se beneficiará.

“El pasaporte español es algo que me facilitará muchas cosas, tanto en lo deportivo, personal y mi familia se verá beneficiada porque mi esposa y mi futura hija podrán obtener la ciudadania. El pasaporte español pesa más que el cubano, porque con el español no me pondrán tantas trabas para entrar a un país en comparación cuando entraba con el cubano”, indicó.

Explicó cómo debido al pasaporte cubano hizo varios malabares en sus primeros meses en Tiquicia para estar en regla a nivel migratorio.

“La primera vez que entré a Costa Rica lo hice con la aprobación de la Federación, podía entrar pero con una visa por tres meses, era complicado porque cada cierto tiempo debía salir del país y luego volver a entrar para renovar la visa, hasta que salió la residencia permanente”, aseguró.

Dejó en claro que a corto plazo seguirá enfocado con los morados para pulsear los objetivos se que trazaron.

“Obviamente uno siempre quiere dar pasos firmes, pero mantengo que en Saprissa estoy muy contento, ellos me han tratado muy bien aquí y me siento en casa”, indicó.

Enfocado al clásico

Ya sobre el clásico ante Alajuelense de este sábado, resumió que el empate que sacaron ante el Municipal Liberia les ayudó a poner los pies sobre la tierra.

“De cara al clásico estamos bien preparados, lejos de quedar dolidos tras el juego ante Liberia, salimos fortalecidos, sabemos que hay un partido en que nos jugamos muchas cosas”, comentó.

La parte mental y la paciencia serán sus principales pilares para intentar salir del Morera con los tres puntos.

Recuerde que este juego se realizará este sábado a las 8 p. m. en el Morera Soto, en transmisión de FUTV.