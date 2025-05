Luka Modric da un anuncio que le rompe el corazón a los aficionados del Real Madrid

Luka Modric se va del Real Madrid luego del Mundial de Clubes. (THOMAS COEX/AFP)

Luka Modric y el Real Madrid comunicaron este jueves que tomarán caminos separados a partir del próximo mes, acabando una relación de 13 años.

El cuadro merengue publicó una nota en la que explica que uno de sus referentes en la última década se marchará luego del Mundial de Clubes de junio, en Estados Unidos.

“El Real Madrid C. F. y nuestro capitán Luka Modrić han acordado poner fin a una etapa inolvidable como jugador de nuestro club al término del Mundial de Clubes que nuestro equipo disputará a partir del 18 de junio en Estados Unidos.

“El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a quien ya es una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial”, destacó.

El croata marcó historia con el cuadro español al conseguir diversas marcas que lo pusieron en otra categoría.

“Modrić llegó al Real Madrid en 2012 y ha sido un jugador esencial en una de las épocas más brillantes de nuestra historia. En las trece temporadas en las que ha defendido nuestro escudo, ha conseguido 28 títulos: 6 Copas de Europa, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España.

“Modrić es uno de los cinco jugadores que a lo largo de toda la historia del fútbol han logrado ganar 6 Copas de Europa, y es el jugador con el mayor número de títulos en los 123 años de vida del Real Madrid.

“Modrić ha disputado 590 partidos con nuestro equipo, en los que ha marcado 43 goles. Además, ha ganado 1 Balón de Oro y 1 Balón de Plata del Mundial de Clubes”, añadieron.

Por su parte, Modric publicó una carta de despedida para la afición del Real Madrid.

“Ha llegado el momento. El momento que nunca quise que llegara, pero así es el fútbol, y en la vida todo tiene un principio y un final… El sábado jugaré mi último partido en el Santiago Bernabéu. Llegué en 2012 con la ilusión de vestir la camiseta del mejor equipo del mundo y con la ambición de hacer cosas grandes, pero no me podía imaginar lo que vino después. Jugar en el Real Madrid me cambió la vida como futbolista y como persona. Me siento orgulloso de haber formado parte de una de las épocas más exitosas del mejor club de la historia", dijo.