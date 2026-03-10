Machillo Ramírez apela a dos grandes gestas de los ticos para enfrentar a Los Angeles FC en Concacaf

Óscar Ramírez y Celso Borges, conferencia de prensa Alajuelense vs LAFC. (William Cordero/William Cordero)

Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense, habló de manera muy realista y concreta sobre lo que será el juego de este martes ante Los Angeles FC por la Copa de Campeones de Concacaf en el BMO Stadium en la ciudad californiana.

El Machillo y los manudos enfrentarán una prueba durísima ante uno de los equipos más duros de la Concacaf, lleno de estrellas y en un gran momento deportivo.

Al técnico le apelaron mucho sobre la experiencia que tiene en este tipo de series, en las que ganó en su primera etapa como manudo ante rivales mexicanos y de la MLS.

La Teja le consultó a Ramírez sobre si el club está listo para enfrentarse a un club de tanta jerarquía y si con lo que hay siente que le alcanza para lograrlo.

“¿Qué alcance? Hay una cosa que en el caso del fútbol cuesta medirse, está el tema de la táctica, lo físico, muchas cosas en la que uno se puede enfocar, pero una parte que es muy dada de nosotros los ticos es la parte emotiva, eso no tiene medición".

“Las proezas en mundiales del 90 y del 2014 donde siempre se nos dio por menos y alguna situación equis de menosprecio, nos dio para agrandarnos y hacer grandes cosas y vamos a intentarlo hacer. Esto es un tema que nace del corazón y sentimiento, algo muy válido en esto de lograr las cosas”, indicó.

Más allá de los temás anímicos, el Machillo habló sobre el trabajo acumulado de meses.

“El hecho de haber ganado los campeonatos, da para entender cómo se logran los objetivos, tener esa recuperación, información que nos permite para pensar en algo más”, comentó el entrenador.

Ramírez respeta mucho lo que ha visto del rival, el cual le pasó por encima al Real España de Honduras en la primera ronda, pero no pueden entrar a darse por menos tampoco.

“Nos vamos a enfrentar a un rival muy calificado, muy importante, con muy resultados y habilidades muy importantes, muy versátil, se combina muy bien, es muy completo, pero nosotros sabemos a lo que vamos”.

“El partido dirá qué vamos a priorizar, son partidos en los que hay que saber jugar, en cuál fase ser defensivos y en cuál ofensivos y a eso nos abocaremos, saber llevar el ritmo del juego”, añadió.