Machillo Ramírez estalla ante pregunta que le hicieron sobre Alajuelense

Óscar "Machillo" Ramírez defendió que sigue teniendo muy claro el fútbol y sus tendencias actuales (Albert Marin /Liga vs Guadalupe)

Óscar “Machillo” Ramírez se ha mantenido muy ecuánime y con mucha calma en todas sus conferencias con Alajuelense a pesar las derrotas y momentos complicados, pero este domingo hubo una duda que lo molestó y lo sacó de esa tranquilidad.

El DT estaba relajado tras la victoria por 1-0 ante Guadalupe, hasta que fue cuestionado sobre si se ha actualizado lo suficiente y si sus métodos actuales son efectivos para el fútbol de hoy, en comparación con su etapa de hace diez años al mando de los rojinegros.

Al escuchar la pregunta, el manudo la respondió con respeto, aunque aseguró que no entendía qué con intención le preguntaban eso.

Machillo Ramírez explicó que analizan muchos conceptos por las bandas y explotando la velocidad. (Albert Marin /Liga vs Guadalupe)

“La pregunta no sé qué intención lleva, pero sí estoy acá es porque tengo el conocimiento y sí es por el tiempo que dejé, tengo a muchachos como Wardy (Alfaro) y Marcelo (Sarvas) que son un respaldo.

“Lo que comentaba anteriormente, si hablamos lo que son quiebres de línea, profundidad, el atacar los espacios es uno de los conceptos que estamos tratando y que nadie está haciendo, sí se intenta hacer, pero con la coordinación de hacerlo vario veces durante un encuentro no se ve, es algo que estamos tratando de hacer”, explicó.

Machillo explicó que su equipo hace bloque alto, presión alta, bloque intermedio, bajo, intentan coordinar por los costados y otros detalles

“Estamos trabajando muchas cosas, entonces no sé porqué la pregunta así, de esa manera, sí me falta, creo que estamos en la misma línea. Lo que sí le puedo decir es que si antes los equipos no tenían conceptos, ahora todo mundo los tiene”, comentó.

