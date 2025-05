Machillo Ramírez fue muy sincero al reconocer la pesada cruz que le toca cargar con Alajuelense

Óscar Ramírez habló de manera muy sincera sobre la deuda que tiene Alajuelense con el título nacional (Alonso Tenorio/Atenorio)

Óscar “el Machillo” Ramírez sabe mejor que nadie que dirigir a Alajuelense no es jugando, que es una brasa brava y que en muchas ocasiones, según su criterio, no se le mide igual que en otros equipos.

En su paso anterior por la Liga, en algunas ocasiones el técnico fue crítico de ese detalle, por lo que este jueves, durante el Media Day de Unafut, La Teja le consultó al técnico erizo si siente que ha cambiado algo con respecto a ese tema con el paso del tiempo.

Ramírez fue sincero, muy fiel a su estilo, al reconocer que en el pasado le dolió muchas veces, que a pesar de ser líderes y campeones, les bajaban el piso tan solo porque sí, pero que hoy, debido a la deuda de títulos que tiene el club, es algo con lo que deberá lidiar.

LEA MÁS: Al Machillo Ramírez le preguntaron por la clasificación del Saprissa a semifinales y respondió sin pelos en la lengua

“Hay muchas veces que no se le daba valor al trabajo de los muchachos y eso me molestaba en realidad. Por ejemplo, íbamos de líderes y eran comentarios para disminuirnos, bajarnos el piso y no darnos el valor.

“Una vez, de hecho, pasó algo en San Carlos que me molestó y yo les decía (a los jugadores) que se me hacía injusto que íbamos de primeros y apenas había uno o dos con la Selección, así que tenía que trabajar esa parte, que no les afectara eso, que se convencieran de que eran buenos jugadores y que podían dar más todavía”, explicó.

Para Machillo, antes de molestarse por estos detalles, ahora están concentrados en saldar lo que considera una deuda muy pesada, la cual es recuperar el título.

LEA MÁS: Alajuelense saca pecho por la lucha que dieron para tratar de ir al Mundial de Clubes

Machillo Ramírez fue muy bien recibido por los aficionados en el Mall Plaza Lincoln en Moravia (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Hay cosas que son de momentos, en este momento siento que hay una cruz muy pesada sobre Alajuela por no lograr un campeonato. El estar constantemente recordándolo, marcándolo, molestando, porque al final es la verdad, no se ha sido campeón, hace que todo sea más difícil, es complicado salir de una racha de estas”, dijo.

Óscar pasó varias etapas en la Liga tanto como jugador y técnico en la que recordó lo que fue llegar a salir de momentos de sequía, como en el 2010, la primera vez que llegó al banquillo erizo y en la que el club tenía cinco años sin ser campeón.

“Los que hemos estado en un camerino de Alajuela y han pasado cuatro, cinco años sin salir campeón, tiene que saber que se debe armar un grupo muy fuerte, cerrar filas como hicimos nosotros para lograrlo. Hacer un esfuerzo en el momento debido para salir de ese bache.

“No es algo que se consigue fácil, así no más, es un tema al que hay que apelar a una mentalidad muy fuerte de los muchachos, apelar a los líderes que tienen que ayudar, además de que los jugadores tengan la calidad para llevarlos a eso”, explicó.

LEA MÁS: Escuche qué dijeron en el VAR en el penal que le pitaron a Alajuelense ante Santa Ana

Machillo no se ha dedicado a vender humo en su regreso, ha sido muy honesto al reconocer las falencias del equipo y a revelar a lo que apuntan. Él tiene claro que para recuperar la confianza del aficionado el único camino es el título.

“Siempre será difícil, Alajuela es muy exigente, de hecho contra Liberia vea a la afición, unos pases incorrectos y ya la gente se molesta. Además, hay que mejorar ese estado de ánimo. Yo les decía a ellos (jugadores), hay que ser campeones para revertir todo esto y esa es la parte en la que vamos a luchar en este corto periodo que tenemos y si no será en el otro semestre, si Dios lo permite”, destacó.

Ante Puntarenas, el domingo a las 4 p.m., iniciará ese camino a la redención que busca dar el Machillo en el cuadro manudo.