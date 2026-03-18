Machillo Ramírez hizo un fuerte reclamo tras quedar fuera ante Los Ángeles FC

Óscar Ramírez, entrenador de Alajuelense, fue muy sincero sobre la eliminación eriza en el último minuto ante Los Ángeles FC, por lo que trató de enfocarse en lo positivo.
El Machillo afirmó que se midieron ante un rival muy poderoso y les da un parámetro importante para ver dónde están y así poder crecer.
“Rescatar los deseos, pundonor y energía. Lo tomo como evaluación; nos hemos medido con equipos estadunidenses antes con jugadores de allá y era de una forma, y ahora con otro club, con grandes figuras muy determinantes”, manifestó.
El DT hizo un llamado a que, pese a la eliminación, le reconozcan los detalles positivos de los manudos y a no ser “mezquinos”.
“Si me van a buscar los pelos en la sopa por cuatro cosas, me parece un poco mezquino. Estamos lidiando con equipos de mucha jerarquía y peso. Estuvimos a minuto y medio de llevar a un gran equipo de estos a tiempos extras, algo que hay que reconocer. Me quedo con el espíritu mostrado”, indicó.
Machillo cree que, para que el fútbol tico pueda dar un salto de calidad, es necesario unirse para competir en este tipo de series.
“Acá el tema y lo más jodido es que hay mucho divisionismo. El primero que tiene que hacer esto es la Federación, desarrollar muchachos para que puedan llegar a este nivel, pero al ser las cosas así y encararnos entre nosotros en torneo nacional, cuesta. Desgraciadamente, hasta que no estamos en el cuello no hay reacción, pero el divisionismo nos afecta.
“Cuando nos unimos es la clave para mejorar; si sigue esta lucha interna, cada vez iremos más para atrás en estas series.
“Lo duro es que estuvimos tan cerca y dejarla pasar, pero con la experiencia de vida de estos muchachos, ya ganamos; es algo que nos queda, nos ayuda a consolidar procesos a muchachos”, indicó.