Torneo Nacional

Machillo Ramírez lanzó un once bastante equilibrado para enfrentar al Olimpia de Honduras

Alajuelense se mide al Olimpia de Honduras por la Copa Centroamericana

Por Sergio Alvarado

Alajuelense se enfrentará, este jueves a las 8:06 p.m., al Olimpia de Honduras, en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana, y en su alineación lanzó a muchas de sus mejores fichas.

Óscar “Machillo” Ramírez no vaciló para incluir un ataque de peso con Anthony Hernández, Diego Campos y Ronaldo Cisneros, en la cancha del estadio nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa.

Los erizos saldrán al terreno de juego con Washington Ortega; Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Ronald Matarrita, Fernando Piñar; Celso Borges, Rashir Parkins, Creichel Pérez, Diego Campos, Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros.

Alineación Alajuelense Olimpia.
Alineación Alajuelense Olimpia. (Prensa LDA/Prensa LDA)

Bajas de este jueves y suplentes

Hay que recordar que para este jueves no están disponibles, Joel Campbell por acumulación de amarillas, ni Kenyel Michel por lesión, mientras que Santiago van der Putten quedó en banca.

Las opciones de la suplencia en ofensiva son el colombiano Jeison Lucumí con los jóvenes Doryan Rodríguez y Tristan Demetrius.

Elián Quesada es uno de los jugadores que se encuentran con Liga Deportiva Alajuelense en Honduras, para el juego crucial contra Olimpia, por el pase a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.
Alajuelense saldrá con un equipo balanceado para enfrentar al Olimía de Honduras. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)
