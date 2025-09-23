Torneo Nacional

Machillo Ramírez le metió picante al duelo entre Costa Rica y Honduras de una manera muy particular

Machillo Ramírez, técnico de Alajuelense, afirma que ganarle a Motagua puede picar en la previa del partido entre Costa Rica y Honduras

Por Sergio Alvarado
Óscar Ramírez no cuenta con Alexis Gamboa, Santiago van der Putten, Alejandro Bran y Creichel Pérez para el partido entre Pérez Zeledón y Liga Deportiva Alajuelense.
Óscar Ramírez se sinceró que ojalá Alajuelense pueda dar el primer golpe ante el Motague en el doble cruce ante los hondureños. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Alajuelense y Motagua se enfrentarán este martes a las 8 p.m en el estadio Morera Soto en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, choque en el que además se irá calentando el pique entre Costa Rica y Honduras.

La Tricolor visitará territorio catracho el 9 de octubre por la tercera jornada de la fase final en la eliminatoria rumbo a Norteamérica 2026, partido vital para las aspiraciones de la Sele.

En el marco de la intensa rivalidad, Óscar “Machillo” Ramírez reconoció que intentará que la Liga sea quien dé el primer golpe en el próximo partido.

“El martes tenemos claro que representamos a Costa Rica. Está la parte mundialista por medio que tiene su situación y ojalá nosotros podamos sacar a Motagua y dar un empuje a nuestra Selección”.

“Vamos a representar el país, está todo el tema del Mundial, yo creo que sería un aporte nuestro si logramos sacar a Motagua, más si me toca ir allá a jugar”, comentó Ramírez.

Deportivo Saprissa y el Fútbol Club Motagua.
Motagua eliminó al Saprissa en la Copa Centroamericana en la primera fase. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Los manudos son los vigentes bicampeones del torneo centroamericano y para ir en el camino al tri, tendrán que lidiar con un rival que para el DT es de cuidado.

“Motagua es un equipo complejo, muy bien trabajado en la parte defensiva, con un mediocampo de buen manejo y velocidad por los costados. Además, aprovechan la pelota parada y cuentan con una presencia física importante en ataque. Será un rival difícil y con experiencia en estas instancias”, explicó el técnico.

Para Ramírez, en la ida se juega mucho y pensando en este partido, es que el sábado hizo variantes para el encuentro ante Guadalupe, dosificar cargas entre ambos juegos.

“Tener dos escenarios donde tenés que ir bien con los dos es difícil, ir bien en el campeonato y en la Copa Centroamericana es complicado. Hay que escoger momentos para ir más sobre el torneo internacional y en otras oportunidades en el torneo. El martes es una final”.

