Machillo Ramírez se la jugó de esta manera contra Pérez Zeledón tras nueve bajas en Alajuelense

Alajuelense juega este sábado, a las 8 p.m., ante Pérez Zeledón en un partido al que llega con bastantes bajas en diversos puestos

Por Sergio Alvarado
Óscar Ramírez cree ya es hora de que Liga Deportiva Alajuelense acabe con una racha sin victorias en el Estadio Ricardo Saprissa.
Óscar Ramírez se la tuvo que jugar con nueve bajas en la alineación de Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Alajuelense se enfrenta este sábado a las 8 p.m. a Pérez Zeledón en San Isidro de El General, en un juego en el que Óscar Ramírez se la tuvo que jugar como un vikingo ante tanta baja eriza.

El Machillo no pudo contar con cuatro seleccionados y cinco lesionados, con lo que tuvo que armar el once ante los Guerreros del Sur tocando el fondo del armario.

Los erizos saldrán con Washington Ortega; Fernando Piñar, Ronald Matarrita, Guillermo Villalobos, Celso Borges, Rashir Parkins, Isaac Badilla, Kenyel Michel, Jeison Lucumí, Anthony Hernández y el mexicano Ronaldo Cisneros por primera vez como titular.

El banco está compuesto casi por puros chamacos y jugadores del Alto Rendimiento, así como otros futbolistas que no han tenido tanta oportunidad como Elián Quesada.

Para esta mejenga la Liga no cuenta con Alexis Gamboa, Santiago van der Putten, Creichel Pérez ni Alejandro Bran por estar convocados con la Selección de Costa Rica.

Alberto Toril tiene una dolencia en la rodilla y Joel Campbell una lesión muscular, mientras que Aaron Suárez, Aaron Salazar y Diego Campos continúan en recuperación de sus respectivas lesiones.

