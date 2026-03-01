Machillo Ramírez se la jugó sentando a dos titulares para darle campo a dos chineados de la afición ante Puntarenas

Machillo Ramírez hizo algunas variantes respecto al encuentro ante Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense se medirá este sábado, a las 7 p. m., a Puntarenas FC en el estadio Lito Pérez, juego en el que los manudos intentarán retomar la senda de la victoria y escalar posiciones tras un mes sin ganar en el Clausura 2026.

Una de las noticias más curiosas es que Fernando Piñar será titular ante los chuchequeros pese la fractura que sufrió en una parte de su rostro hace ocho días ante Saprissa, motivo por el que jugará usando una máscara.

Además destacan que a la suplencia van Celso Borges y Ángel Zaldívar, para cederle el lugar a Rashir Parkins y Anthony Hernández.

Así alinea Alajuelense

La Liga sale con Washington Ortega; Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Santiago van der Putten, Ronald Matarrita, Fernando Piñar, Rashir Parkins, Alejandro Bran, Kenneth Vargas, Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros.