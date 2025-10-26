Machillo Ramírez sentó a estas figuras para el duelo ante Pérez Zeledón pues ya está pensando en Olimpia

Óscar “Machillo” Ramírez hizo algunas variantes en el once titular que jugará ante Pérez Zeledón este domingo, a las 5 p.m. en el estadio Morera Soto.

El entrenador rojinegro tocó el once estelar que usó en los partidos contra Herediano, Saprissa y Olimpia, posiblemente pensando en el juego de vuelta del jueves por las semifinales de la Copa Centroamericana ante los catrachos.

Las principales variantes del DT se situan en la ofensiva, en la que incluyó como titulares a Anthony Hernández, Creichel Pérez y Doryan Rodríguez, quienes tomarán el lugar de Joel Campell, Jeison Lucumí y Ronaldo Cisneros.

Anthony Hernández será titular en Alajuelense ante Pérez Zeledón. (Jose Cordero/José Cordero)

Alexis Gamboa descansará

Otra figura que será suplente es Alexis Gamboa y en su lugar estará Santiago van der Putten, en su primer partido como titular tras una lesión. Su compañero en el centro de la zaga será Guillermo Villalobos.

Celso Borges repite como titular y va tomando forma tras una lesión que lo tuvo varias semanas fuera de los terrenos de juego.