Torneo Nacional

Machillo Ramírez sentó a estas figuras para el duelo ante Pérez Zeledón pues ya está pensando en Olimpia

Machillo Ramírez hizo varios cambios para el duelo ante Pérez Zeledón como parte de la rotación de cara al juego ante Olimpia

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado

Óscar “Machillo” Ramírez hizo algunas variantes en el once titular que jugará ante Pérez Zeledón este domingo, a las 5 p.m. en el estadio Morera Soto.

El entrenador rojinegro tocó el once estelar que usó en los partidos contra Herediano, Saprissa y Olimpia, posiblemente pensando en el juego de vuelta del jueves por las semifinales de la Copa Centroamericana ante los catrachos.

Las principales variantes del DT se situan en la ofensiva, en la que incluyó como titulares a Anthony Hernández, Creichel Pérez y Doryan Rodríguez, quienes tomarán el lugar de Joel Campell, Jeison Lucumí y Ronaldo Cisneros.

23/10/2025, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido de la semifinal de la Copa Centroamericana, entre Liga Deportiva Alajuelense y el Olimpia de Honduras.
Anthony Hernández será titular en Alajuelense ante Pérez Zeledón. (Jose Cordero/José Cordero)

Alexis Gamboa descansará

Otra figura que será suplente es Alexis Gamboa y en su lugar estará Santiago van der Putten, en su primer partido como titular tras una lesión. Su compañero en el centro de la zaga será Guillermo Villalobos.

Celso Borges repite como titular y va tomando forma tras una lesión que lo tuvo varias semanas fuera de los terrenos de juego.

Alineación Alajuelense vs Pérez Zeledón
Alineación Alajuelense vs Pérez Zeledón (Prensa LDA/Prensa LDA)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseMachillo RamírezPérez ZeledónOlimpia
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.