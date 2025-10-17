Machillo Ramírez tomó esta decisión con Creichel Pérez para el partido de Alajuelense ante Herediano

Creichel Pérez entró en la convocatoria de Alajuelense para enfrentar al Herediano (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alajuelense enfrenta este jueves, a las 8 p.m., al Herediano, y en su convocatoria aparecen los futbolistas Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Aguilar y Deylan Paz, luego de la polémica que protagonizaron por indisciplina hace más de dos semanas.

De esta manera, los erizos dieron vuelta a la página y contarán con dos jugadores que han sido habituales en su formación a lo largo del torneo y hasta metieron a dos juveniles que este torneo han dado más de qué hablar por este polémico asunto que por otra cosa. Los cuatro estarán en banca.

Quién no está es el capitán rojinegrom Celso Borges, el cual aún sigue recuperándose de una lesión que lo dejó afuera del partido ante el Motagua de Honduras y de los juegos con la Selección de Costa Rica ante los catrachos y Nicaragua.

Así alinea Alajuelense

La Liga sale con Washigton Ortega, Fernando Piñar, Guillermo Vllalobos, Alexis Gamboa, Ronald Matarrita, Rashir Parkinks, Aarón Salazar, Kenyel Michel, Jeison Lucumí, Joel Campbell y Ronaldo Cisneros.

Además de variantes hay otras opciones como Anthony Hernández, Diego Campos, Doryan Rodríguez y Alejandro Bran.