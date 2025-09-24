Macho Ramírez escogió a estos hombres para enfrentar con Alajuelense al Motagua de Honduras

Óscar "Machillo" Ramírez se fue con su equipo estelar en Alajuelense ante Motagua. (JONATHAN JIMENEZ/jonathan Jimenez)

Óscar “Machillo” Ramírez se la jugó con sus hombres de confianza en la alineación que tendrá Alajuelense para enfrentar este martes al Motagua de Honduras en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025.

Para enfrentar a los catrachos, el León volvió a su once titular en un partido que apunta por sacar la victoria e ir con un marcador que le permita manejar el partido en el juego de vuellta.

De esa forma Washington Ortega irá al arco; Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Fernando Piñar y Ronald Matarrita estarán en la línea defensiva. Celso Borges, Rashir Parkins y Kenyel Michel están en el medio campo; Creichel Pérez y Anthony Hernández son los extremos y el mexicano Ronaldo Cisneros es el centro delantero.

En banca se ven de nuevo figuras como Joel Campbell y Diego Campos, que esperarán un lugar para entrar si las cosas lo ameritan.