Mamá de Jeyland Mitchell nos reveló con cuál equipo sueña jugar su hijo fuera del país

Jeyland Mitchell no dejó hacer mucho a jugadores como Endrick, nuevo flamante fichaje del Real Madrid. (RONALD MARTINEZ/Getty Images via AFP)

Jeyland Mitchell controló este lunes a la poderosa delantera del Real Madrid, el defensor tico tuvo a raya a Vinicius, Rodrygo y Endrick y hasta fue protagonista de muchos memes por ese detalle.

Con solo 19 años y un futuro gigante por delante, en las redes sociales se pusieron por doquier a hablar del espigado chamaco, mientras que aficionados de diversos equipos lo sugerían como fichaje.

Una página de aficionados y noticias del FC Barcelona como Radio Barca, con casi 250 mil seguidores, puso su nombre por ejemplo y este es casualmente el club al que el Jeyland soñaría llegar.

Doña Mirta Mitchell, mamá del zaguero, manudo habló con La Teja y nos contó que desde hace mucho tiempo su hijo le comentó que llegar a jugar en el cuadro blaugrana sería todo un sueño.

“Yo lo quiero ver en el equipo al que él quiera ir, él siempre soñó primero con la Liga y luego me dice un día: ‘Ma ¿Usted se acuerda el equipo en el que yo quiero jugar si yo llegara a ir a Europa?’. Si yo me acuerdo, y me pregunta, ‘¿Cuál?’, Barcelona por supuesto’”.

“Los sueños se cumplen, están para realizarlos, ya se le cumplió el debutar y jugar con la Liga, el estar en la Sele y que la gente lo vea con respeto, como un jugador profesional, a pesar de que hubo críticas, ha demostrado que es bueno con los pies y que también piensa antes de patear”, comentó.

Jeyland Mitchell, 19 años. — Radio Barça (@RadioFCB) June 25, 2024

Por su trabajo, doña Mirta no ha visto muchas publicaciones o cosas que se ponen en redes sociales o los halagos de algunos aficionados culés, pero agradece y se siente muy feliz de ver tantas muestras de cariño y admiración para Jeyland.

Mitchell tiene contrato con los rojinegros hasta junio del 2027, luego de renovar por tres años con la institución, a principios de junio.