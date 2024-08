Mamá de tres futbolistas revela los secretos de las personalidades de sus hijos

Doña Aida Bosman es una mamá que le saca el máximo provecho a su rol de madre de tres hijos futbolistas, con destacada participación en los torneos locales, incluso, uno de ellos con actividad en el fútbol de Escocia.

Aida Bosman con el pequeño Gerald en brazos y sus hermanos Deryan (izquierda) y Randy (derecha). (Cortesía )

Sin lugar a dudas la vida de doña Aida es diferente, es mamá de cuatro muchachos: Randy, Gerald, Samir y Deryan Taylor y solo el último no es fútbolista, así que su vida ha estado rodeado de balones y tacos.

Randy y Samir juegan en Santa Ana FC, mientras que Gerald recién inició su carrera como legionario en Escocia.

Doña Aida asegura que se llevan superbién entre ellos, aunque cuando se deben enfrentar son rivales y punto. O sea, se dan con todo. Ella reveló a La Teja algunos detalles sobre las personalidades de sus hijos.

Originarios de Manzanillo de Talamanca en el Caribe Sur de Costa Rica, la madre de los Taylor crió a sus hijos de una forma muy particular. Se separó del papá de los tres hermanos menores cuando Samir era muy pequeño, pero se apoyó en el mayor, hijo solamente de ella, Deryan, quien se convirtió en su mano derecha.

Aida Bosman con los tres futbolistas, Gerarld, Randy y Samir y Leah en brazos de su papá. (Cortesía )

El padre de Randy, Gerald y Samir siempre estuvo presente y desarrollaron una relación muy bonita, incluso, la pareja del señor es bien aceptada por los hermanos.

En ese contexto, los Taylor siempre fueron futboleros, Randy, el mayor, hizo maletas rápido, a los 15 años, recuerda su madre, para irse a San José a hacer su propio camino. Entonces, cuando Gerarld y Samir estaban pequeñitos, el hogar se componía de la mamá y los tres hermanos, pues Deryan siempre estuvo en la casa.

Ellos jugaban en un equipo llamado Talentos del Caribe y debían viajar de Manzanillo a Puerto Viejo, pero se acostumbraron a hacerlo solos porque la mamá tenía que trabajar. Así fue como los hermanos Taylor aprendieron a hacerse independientes, al menos, en esos asuntos de viajes.

“Ser mamá de cuatro varones y tres futbolistas es bonito, podría ser complicado, pero no dejo que eso pase. Mi sueño es verlos jugar a los tres juntos, pero donde estén los voy a apoyar. Ellos son muy hermanos, pero en la cancha dejan de serlo, son contrincantes y yo esa parte la tomo con tranquilidad y me digo para adentro, ‘que gane el mejor”, manifestó.

Ella contó cómo suele ser un Día de la Madre con sus hijos. Primero, dejó en claro que, por su lejanía, no siempre pueden visitarla, entonces hacen una llamada grupal para verse.

Micaela es otra la otra nieta de doña Aida. (Cortesía )

“Samir es el más detallista, siempre me trae rosas, pero no sé ahora que tiene novia. Randy ya tiene su familia y vive lejos, lo que hacemos es una llamada grupal para poder estar todos”.

En algún momento, el dueño del equipo Talentos del Caribe le manifestó que sus hijos eran muy buenos.

“Yo estaba apenada porque había que pagar una cuota y no podía, pero ese muchacho me dijo que no me preocupara. En ese sentido, Gerarld era muy vivo, siempre buscó quien lo patrocinara, con tacos o cosas así”.

Este será el primer Día de la Madre en que Gerald no esté en el país, por estar en Escocia con el Heart of Midlotiang, una situación que ella acepta como toda una mamá orgullosa.

“Es un poco triste para mí que esté allá, pero a la vez estoy muy feliz porque es su sueño. Por la diferencia de horas hablamos en la mañana, él me llama, pero luego tiene que hacer sus cosas”, dijo.

Uno de sus apoyos más significativos es Deryan, quien como mano derecha, también es un gran consejero de sus hermanos.

“Él les está recordando de dónde vienen, que siempre tienen que tener los pies sobre la tierra”.

Y el espejo de Samir y Gerald es Randy. Según la mamá, ellos imitan a su hermano y siempre quisieron ser como él.

Detallazos

Doña Aida, además de los cuatro hijos, es abuelita de dos nietos, uno de Randy, que se llama Leah y otra de Deryan llamada Micaela. Ella está feliz con su rol de mamá y de abuelita y nos contó algunas características de sus hijos.

Por ejemplo, dijo que el más protector con ella es Randy, quien además, la cela hasta con la sombra.

Deryan es el consejero de sus hermanos. (Cortesía )

El premio al más cariñoso se lo lleva Samir, por el tipo de detalles que tiene con su mamá.

¿En que gana Gerald?. “Es el más bromista, sin duda”, reveló.

Y, ¿el que más se bota con los regalos?

“Ese también es Gerald, siempre trae cosillas, pero los otros dicen que es porque gana más”, manifestó.

Y a la pregunta de, ¿cuál es el más chineado?, dudó un poco, pero descartó a uno.

“Randy, a como viene quiere que uno lo chinee, Samir también. Gerald en eso no tanto”, añadió.

Para Doña Aida, ser madre y abuela es un regalo que disfruta cada día, con el orgullo de ver a sus hijos triunfar en el fútbol y en la vida. Su apoyo incondicional y su amor inquebrantable son el motor que impulsa a los hermanos Taylor a seguir dejando huella, tanto dentro como fuera de la cancha.