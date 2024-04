Manta sería el inicio de una campaña de aficionados de Saprissa por el tema del estadio nuevo

La manta logró su cometido de llamar la atención de la afición del Saprissa. (Johan Rojas Ortega)

Los aficionados del Deportivo Saprissa no se han quedado callados en el debate por el futuro estadio del Monstruo y un grupo de ellos se hizo sentir con una manta en el centro de Tibás, la cual sería solo el inicio de una campaña para mostrar su molestia.

Los morados la amarraron este jueves en el puente ubicado a un costado de la estación de bomberos, era morada y tenía la frase: “Viva siempre Saprissa en Tibás”.

Personas que participaron en la idea, pero que prefieren no revelar su identidad, nos contaron algunos detalles de cómo se gestó ese llamado de atención.

La manta la colocaron entre varios aficionados de la zona durante la madrugada, la sujetaron en la parte de arriba en la baranda y abajo con unas botellas con líquido, para que el viento no se la llevara. La idea era que llamara la atención de la gente cuando pasara por ahí en la hora pico de la mañana.

La Teja se fue al lugar para verla y observar la reacción de las personas que pasaban por el lugar, quienes se sorprendían al ver el mensaje, unos se quedaron leyendo la frase para entender el asunto y otros le tomaron foto para guardar el momento, como Francisco Salazar, quien hasta nos dio su opinión al respecto.

“La manta me sorprendió bastante, no sabían que el club piensa mover el estadio, ahí he escuchado distintas opiniones al respecto, pese a que no voy con el Saprissa, no estoy de acuerdo que le cambien el lugar, porque es la marca más memorable de Costa Rica y no vale la pena moverla de Tibás”, comentó.

Algunos desde sus carros le tomaron fotos y videos mientras estaban en la presa.

En redes sociales generó un montón de comentarios, en su mayoría en contra de la opción que barajaría Horizonte Morado de llevarse el estadio a unos terrenos en Barreal de Heredia.

Grupos como la Ultra Morada y Saprimomentos compartieron las fotos y sus seguidores los apoyaron.

Varios aficionados hasta grabaron videos para llevarse su recuerdo.

Es el inicio

Las personas que pusieron la manta agregaron que lo de este jueves es apenas el inicio de una campaña para hacerse sentir ante el club, en los próximos días mostrarán otras mantas en diferentes puntos del país, pero principalmente en otros sitios del cantón tibaseño, para dejar muy claro que ese lugar siempre debería ser la casa del Sapri.

Tampoco descartaron que en los días de los partidos hagan otras dinámicas.

Divididos

El tema ha dado de qué hablar desde que Juan Carlos Rojas, el pasado domingo, soltó la bomba de que están a la espera de unos estudios para definir si el estadio lo remodelarán, construirán uno nuevo en la actual ubicación o lo harán en otro lugar, que por el momento solo se ha revelado que una opción está en Barreal de Heredia, cerca del Conservatorio Castella, sobre la autopista General Cañas.

Las opiniones han sido variadas, una gran parte apoya mantener el estadio en Tibás y remoledarlo, otros ven bien construir uno nuevo, ya sea en la actual ubicación o en otro punto de la capital, pero sacarlo de Chepe es la opción menos aceptada por los saprissistas.

Sergio Pacheco, arquitecto y aficionado de la S, en un reportaje de La Teja publicado en 2023 sobre el tema, comentó el riesgo de llevarse el estadio fuera de la capital.

“En cualquier proyecto de construcción, siempre será más fácil hacer un nuevo estadio en otro lugar, porque una remodelación representa un montón de imprevistos, la antigüedad de las cosas y otros detalles que podrían surgir en medio del proceso.

“Pero Saprissa es el equipo de la capital, el equipo de barrio que se fundó en barrio Los Ángeles y se trasladó a Tibás, incluso cuando se construyó el estadio en Tibás, estaba lejos de San José. Saprissa debería respetar sus raíces e identidad de ser el equipo de la capital y no consideraría que el nuevo estadio esté en Heredia o Alajuela”, explicó.

Horizonte Morado tendrá la última palabra sobre el proyecto, pero de algo estamos claros, si es fuera de San José muchísimos brincarán.