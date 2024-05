Manudos señalan a una de las cabezas que debería salir ya de Alajuelense

Javier Santamaría, gerente deportivo de Alajuelense es de los más señalados tras el fracaso del club. (Rafael Pacheco Granados)

La afición de Alajuelense es clara, la gente quiere salidas y exige algunas cabezas tras firmar otro fracaso en el campeonato nacional al caer goleado 3-0 este domingo ante el Saprissa y dejar ir el título.

Uno de los más señalados por la afición es el gerente deportivo, el español Javier Santamaría, quien armó el equipo en esta temporada junto al extécnico Andrés Carevic.

En redes y en las calles los manudos piden la cabeza del ibérico como uno de los puntos de arranque para el próximo torneo, la gente ha sido muy enfática.

Este domingo tras la derrota Santamaría apareció hablando sobre lo que será el futuro de la planilla y también los cuestionamientos a su trabajo, adonde reconoce su puesto está en juego.

“Tenemos que hacer una autoevaluación todos, tenemos que sentarnos, ser autocríticos y a partir de ahí empezar a pensar en lo que se viene que ya no nos queda de otra”.

“Evidentemente habrá salidas, primero soy yo el que está en evaluación, esto es fútbol es un equipo grande y uno tiene que asumir las responsabilidades, a mí me toca como gerente deportivo, esperaremos las indicaciones y las decisiones que toma la junta directiva”.

“Si me quedo no es decisión que dependa de mí, claro que me siento en riesgo, pero por eso digo que tocará acatar decisiones, si me toca seguir, lo haré con la mejor de las energías, intentando hacer las cosas de la mejor manera y apuntalando detalles con el nuevo cuerpo técnico de Guima”, destacó.

A Santamaría le cuestionaron sobre cómo valora que fue su trabajo estos meses en el armado de una planilla que muchos consideran desbalanceada.

“Apenas voy a cumplir un año, creo que es un periodo de tiempo corto, he logrado un par de títulos (Torneo de Copa y Copa Centroamericana), desgraciadamente no hemos podido alcanzar una gran final. Por lo que a mí me consta y lo que siento de mí hacia adentro, trato de darle duro, al pie del cañón, sumar en todo lo que pueda a cuerpo técnico, junta directiva y directiva”, dijo,

Como suele suceder en esas instancias cuando se fracasa, Javier ofreció una disculpa a la afición porque no pudieron estar a la altura de sus expectativas.