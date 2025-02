Marcel Hernández anotó el histórico gol 5 mil del Team y no lo celebró

Marcel Hernández anotó el único tanto en la victoria del Herediano ante Cartaginés. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Marcel Hernández vivió un momento con sensaciones encontradas este domingo luego de anotarle por primera vez al Cartaginés en el estadio Fello Meza vistiendo la camiseta del Herediano.

El atacante cubano, todo un ídolo de la afición brumosa, mostró mucho respeto tanto en la cancha como en las declaraciones posteriores que dio tras marcar el pepino con el que los florenses triunfaron por 1-0.

Anotar en el Fello ha sido muy habitual en su carrera, sin embargo en esta ocasión se contuvo de realizar cualquier festejo.

“A pesar que me toca anotarle en contra, como siempre lo he dicho, anotar acá son demasiadas alegrías con una afición que siempre me apoyó, me genera en cierta forma un cariño hacia ellos muy especial, porque a pesar que estaba jugando con el archirrival me respaldaron, siempre me han dado su apoyo y es algo que valoro mucho”, comentó.

El cubano comentó que muchos aficionados del Cartaginés tienen muy claro los motivos por los que salió del club, por lo que le reconocen aún todo lo que dio como brumoso. Desde el calentamiento le brindó su apoyo.

“Desde que salí a calentar sentí el respaldo, en todo momento me ovacionaron. Entendieron que hay muchísimas circunstancias que no dependían de mí y que al final vivimos muchísimas cosas, muchas alegrías, emociones, entonces al final ellos saben y entienden qué pasó”, comentó.

Hernández dejó el club por segunda ocasión en junio del año pasado por serias diferencias con la directiva a cargo de los Vargas, con quienes se peleó y entonces buscó nuevos horizontes.

Su tanto de este domingo además es el número cinco mil en la historia del Team según el dato publicado por el periodista Gerardo Coto Cover en su página de Facebook “El Zar de las Estadísticas Gerardo Coto Cover oficial”