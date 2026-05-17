Marcel Hernández impactó al revelar el estado físico con el que jugó la final

Marcel Hernández contó que se pasó toda la semana sin entrenar. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Marcel Hernández fue la gran figura de la final este sábado ante el Saprissa, el cubano una vez más impactó con su fútbol, pero en esta ocasión sorprendió con la revelación que hizo tras ganar el título.

En declarqaciones a FUTV, el atacante confesó que jugó los dos partidos de la final lesionado, que no estaba en su mejor forma física y que se la jugó por lo que significa este choque, por eso pidió cambio apenas anotó.

“Sinceramente se habló mucho de cómo estaba, estaba mal físicamente, muy mal de la rodilla, solo aquí la gente a lo interno la gente sabe lo que tuve que hacer para poder jugar 70 minutos, ni siquiera entrené, estuve toda la semana sin entrenar, tanto la ida como la vuelta, le agradezco a mis compañeros y al profe la confianza que me aguantó.

“Yo sabía que iba a ser duro para mí, pero también me preparé mentalmente para una acción, yo siempre lo digo, hay que prepararse para una jugada, una acción. Jugué con dolor, porque ni siquiera entrené”, comento.

Hernández contó que luego de anotar ya no podía soportar más y por eso pidió el cambio, pero estaba tranquilo de haber cumplido.

“Sabía la confianza que me tenía el cuerpo técnico, el que me esperó, él confió que, pese a no entrenar, voy a estar en cancha y eso para mí fue vital”, dijo.