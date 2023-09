Marcel Hernández por fin se sinceró y habló de un tema que le costó mucho reconocer

Marcel Hernández ha tenido un torneo complicado en el Apertura 2023 en lo personal. (Rafael Pacheco Granados)

Para nadie es un secreto que el nivel de Marcel Hernández en el Apertura 2023 está lejos de lo que se espera o acostumbra de él como futbolista.

Desde las lesiones, su vida privada o hasta de su relación con el técnico brumoso Paulo César Wanchope han sido mencionadas por medios de comunicación, aficionados y gente de fútbol para explicar por qué el cubano no pasa por su mejor momento tanto en lo futbolístico como en lo físico por lo que ha sido más suplente que otra cosa.

Aunque en algunos momentos Marcel se ha mostrado molesto por no jugar o porque le cuestionen su rendimiento, hasta con su propio entrenador, en esta ocasión el isleño fue muy sincero de lo que pasa.

“No tengo acumulado un volumen grande de minutos, eso da el contraste con que el ritmo competitivo no sea el mejor, o el idóneo, que con esta seguidilla de partidos es bastante complicado el hecho que a la hora de entrenar, el entrenamiento es un poquito más corto, pensando en el descanso por la seguidilla de partido.

“De mi parte tengo la tranquilidad y la paz mental de que pueda llegar bien a las instancias que hay que llegar bien. No es usual el hecho no de hacer goles, sino de que no esté jugando, sobre todo por el volumen de minutos, pero también tengo que ser muy legal conmigo mismo al saber que no tuve pretemporada, que tuve una operación y que eso pesa”, dijo a Radio Monumental.

Marcel afirma que desde la temporada pasada, sabía que estaba jodido de una rodilla, pero decidió no operarse por lo que se estaba jugando Cartaginés y por eso operó hasta la pretemporada con las consecuencias que eso significaría.

“Me operaron de la rodilla en junio, no hice pretemporada, físicamente apenas estoy alcanzando mi mejor versión , en este momento es justo que esté en la banca porque mis compañeros lo están haciendo muy bien. Estoy trabajando muy fuerte para alcanzar de nuevo mi mejor nivel y colaborar con mi equipo con lo que se espera de mí, con goles y asistencias “, añadió.

Durante el Apertura 2023, Hernández suma 433 minutos en total distribuidos en nueve partidos, cinco como titular y cuatro como suplente según los datos de la Unafut, en los que ha marcado dos goles, números bastante lejanos a lo que nos acostumbró desde su llegada al fútbol nacional.