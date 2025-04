Marcel Hernández se da méritos por abrir un camino que nadie había hecho en el fútbol de Costa Rica

Marcel Hernández confesó que se siente muy orgulloso de ver a tanto cubano en el fútbol de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Marcel Hernández no se anduvo por las ramas para darse el mérito y reconocer algo en lo que afirma haber sido precursor, como es el abrir los ojos a la dirigencia tica con los futbolistas cubanos.

El atacante del Herediano fue muy sincero al decir que su rendimiento y resultado en Costa Rica es lo que convenció a muchos que los jugadores de su país tienen calidad, y no dejarse ir solo por una nacionalidad poco reconocida en el fútbol.

Cuando Marcel llegó al país en el 2018, no había ninguno en el torneo y cinco años después se volvió un boom, con el que ya han pasado por diversos equipos ticos, lo que para el florense significa que su trabajo fue el que les abrió la puerta a otros.

“No hay otra persona, para ser sincero; sí, fue Marcel, eso es así tan sencillo como tan directo y no tiene ningún tipo de duda y estoy orgulloso de eso, porque ya ha pasado antes.

Luis Paradela es otro de los cubanos que destacó en el fútbol nacional. (Marvin Caravaca)

“Por hacerte un recuento, estuve un año en Antigua y Barbuda cuando salí de mi país y fui el primer cubano allá. Después fueron 23 cubanos los que llegaron, pero porque yo quedé campeón y goleador allá. En Dominicana fue igual, la liga profesional apenas arrancaba y yo fui el primero, después hubo más de 16 y, por lo mismo, por mi rendimiento”, confesó a La Teja

Hernández recordó que él se pagó todo para poder llegar a Costa Rica con la ilusión de recibir una oportunidad, que le dio el Cartaginés.

“Yo llegué acá, fui goleador y después de eso ya han pasado más de 20 cubanos por el fútbol de Costa Rica; eso no es casualidad, en ese aspecto abrí fronteras”

“Algunos cubanos que juegan acá se me han acercado y me han dado las gracias, me ven con agradecimiento porque después de mi llegada les abrí las puertas. Me enorgullece mucho porque no ha sido fácil, ha habido mucho trabajo y esfuerzo. Puedo decir que estoy muy orgulloso de ver tanto compatriota mío acá, porque sé todo el trabajo que implica llegar acá. Lo que nosotros los cubanos necesitamos es una oportunidad”, comentó.