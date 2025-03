¿Marcel Hernández se hizo Herediano? Delantero se sinceró ante consulta puntual

Marcel Hernández lleva quince goles en los ocho meses que lleva en Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Marcel Hernańdez llegó hace ocho meses al Herediano y en este periodo se le ha visto muy cómodo, casi como un pez en el agua, no solo por lo visto en cancha, sino por los números, en 36 partidos lleva 15 goles y 4 asistencias.

Jafet Soto, presidente del Team, ha dicho muchas veces que su equipo tiene algo mágico y que jugador que llega a la institución, más allá de defenderla por profesionalismo, muy rápido se enamora y se vuelve florense.

¿Será que Marcel ya tiene el corazón rojiamarillo pese a que le juró su amor eterno al Cartaginés? El atacante le respondió a La Teja de manera muy sincera.

“Yo no te voy a mentir, apenas llevo ocho meses acá, pero me siento muy feliz y contento, demasiado feliz por lo que he estado viviendo acá, por el momento en el que estoy, por la confianza que me da la directiva, los compañeros que tengo, que son increíbles, y solo el tiempo dirá que tanto se da (el cariño por Herediano), creo que ahí está la palabra, el tiempo, esperemos que las cosas pasen, ir paso a paso, día a día, vivir cada día como si fuera el último. Si te puedo decir que siento una felicidad enorme de estar acá”, destacó.

LEA MÁS: Saprissa, Alajuelense y otros pudieron conseguir gratis a Marcel Hernández antes de llegar al Cartaginés

Para el atacante el cambio era necesario, en su último año en Cartaginés ya no la estaba pasando bien por los roces con la directiva y hasta con el cuerpo técnico, uno de los motivos por los que se siente tan a gusto en el Team.

“Sí, sí, creo que sí, uno tiene que tomar todos los retos de la vida con la mejor de las actitudes y este no sería la excepción, sabía al reto que me enfrentaba, la presión que tenía por hacer las cosas bien, al final con la ayuda de mis compañeros, la confianza que me ha dado la directiva y el cuerpo técnico, las cosas han ido marchando de buena manera”, explicó.