Marco Vásquez le mandó un recadito a José Giacone a horas de su debut con Saprissa

Marco Vásquez, vocero de la junta directiva de la Liga Deportiva Alajuelense, se rindió en elogios para José Giacone. (Lilly Arce Robles.)

Marco Vásquez, vocero de Alajuelense, volvió a hablar de Saprissa este miércoles al recordar a José Giacone, quien en unas horas se estrenará como técnico del Monstruo.

El dirigente comentó que le tiene un gran aprecio y mantiene una buena relación con el argentino, al punto que le envió un mensaje vía WhatsApp para felicitarlo por su llegada al cuadro morado.

Según Vásquez, la contratación de José puede darle un salto calidad a los tibaseños, con quienes hay que tener muchísimo respeto y cuidado.

“Cuando los clubes contrarios viven momentos complicados hay que tener mucha cautela, es normal que se presenten estas cosas. El profesor Giacone es un extraordinario técnico, lo conozco bien y de hecho le mandé un mensaje personal, felicitándolo por llegar a Saprissa, me parece ha trabajado muy bien para llegar a donde ha llegado.

“Cada vez que él llega a algún club, cuando ganó campeonatos en Nicaragua, toda la vida me he comunicado con él, me parece, además, que es una extraordinaria persona con la que tengo el gusto de hablarme, por eso le mandé un mensaje de felicitación”, dijo a Radio Columbia antes del partido entre Alajuelense y Liberia.

Marco Vásquez afirma que siente un gran apreció por José Giacone y le desea mucho éxito en Saprissa a pesar de ser archirrivales. (Marvin Caravaca)

El rojinegro conoció a José en la época en la que el técnico estuvo en la Liga, periodo corto durante el 2016.

Don Marco afirmó que él no le come cuento a crisis o malos momentos pues ha visto a sus archirrivales levantarse de momentos en los que los daban por menos.

“Como decía Mincho Mayorga, en unas palabras que no se olvidan, soy muy desconfiado de esos sentimientos de fanático de decir ‘Heredia o Saprissa están mal’, cuando peor parece que están, es cuando más se levantan y luchan, son equipos grandes y tenemos claro el peligro que representan, en cualquier momento se te levantan, sacan un buen resultado, entran en zona de clasificación y empieza la pelea, así que solo puedo decir que con equipos grandes hay que cuidar lo que se dice”, añadió.