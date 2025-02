Mariano Torres hizo importante revelación sobre su futuro tras una nueva amargura en Concacaf

Mariano Torres asegura que este jueves pudo haber jugado su último partido con Saprissa a nivel de Concacaf. (prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Mariano Torres fue de los jugadores que se notó más dólido y golpeado luego una nueva eliminación del Saprissa en la Copa de Campeones de Concacaf, torneo en el que el capitán morado se va con un gran sinsabor.

Desde el 2016, que el argentino está en el Monstruo, nunca se la ha dado la oportunidad de ganar al menos una serie en este torneo, cada año el golpe es más duro, como lo dejó ver en zona mixta tras quedar fuera ante el Vancouver Whitecaps.

Lo más noticioso este jueves por la noche fue cuando reveló que el juego contra los canadienses pudo ser el último de ese torneo que dispute en su carrera, si es que decide retirarse finalizando el 2025 a sus 38 años.

“¿Te volveremos a ver jugar Copa de Campeones de Concacaf?” le consultó el periodista Anthony Porras, de Radio Columbia, a lo que respondió sin titubear. “No lo sé, está muy difícil, pero ya veremos en su momento”.

Mariano Torres sobre si estará el otro año en Concacaf: "Está muy difícil, pero ya veremos"

Al che lo que más lo que más lo molesta son las formas y la manera cómo se han quedado cortos en estos años.

“Creo que tenemos que ser más inteligentes, tal vez los goles de visita tienen mucho que ver y en estos últimos partidos, tanto el de Filadelfia como este, recibimos gol en casa y no lo tenemos que permitir, ya lo sabíamos. Hoy nos pasa lo mismo porque al final el gol de visita cuenta mucho, pero bueno, creo que tenemos que dar algo más porque estamos quedando ahí por muy poco y no nos alcanza, entonces tenemos que ser autocríticos y ver qué estamos fallando, pero en estas competiciones los pequeños detalles te marcan la diferencia porque son equipos que no te perdonan.

“Siempre me queda mucha bronca porque creo que tenemos la capacidad para pasar, nos está faltando un poco, tal vez de inteligencia en estar en esos detalles que marcan la diferencia”, comentó.