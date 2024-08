Mariano Torres marcó un golazo de tiro libre para hacer más grande su historia en el Saprissa

Mariano Torres se lució con un golazo de tiro libre en choque entre Saprissa y Liberia (Albert Marín )

Mariano Torres se convirtió en el extranjero con más goles del Deportivo Saprissa, tras marcar un golazo de tiro libre ante el Municipal Liberia.

El volante argentino, una vez más, fue el jugador más destacado del Monstruo y, pese a que los morados no pudieron ganar y terminaron empatando 2 por 2, el che llegó a 68 goles con el tetracampeón nacional, 60 en el torneo local y 8 a nivel internacional.

Según datos del colega Gerardo Coto Cover, con el golazo que le marcó a los liberianos logró superar al brasileño Adonis Hilario, quien tenía 67 tantos.

“Contento por los goles, hay que reconocer todo, los goles, los títulos, todo. Yo escucho en el mundo que se reconoce todo, no solo un campeonato nacional. Yo represento a Saprissa internacionalmente, a nivel nacional, en torneo de Copa. En todo lado, hay que valorar todo. Yo tengo 68 goles con este escudo, y estoy muy contento por eso”, mencionó tras el partido a los micrófonos de FUTV.

Pese a su marca personal, la felicidad del capitán tibaseño no estuvo completa porque dejaron ir dos valiosos puntos en casa.

“Jugamos contra un gran equipo, que viene haciendo las cosas muy bien y nos vino a poner las cosas y el partido difíciles. Terminando el primer tiempo, nos descuentan y después nos costó. Todo es aprendizaje para nosotros y queda aprender de nuestros errores para mejorar para lo que viene”, analizó.

Torres aseguró que pese a las virtudes de guanacastecos, Saprissa tuvo para liquidar el juego y dejaron pasar las oportunidades.

“El descuento, faltando un minuto para el entretiempo, es complicado y, después, sabemos que en cualquier momento un gol se puede meter. Por ahí no estuvimos finos en el contraataque y no lo pudimos liquidar y ellos son grandes jugadores. Queríamos ganar y no se nos dio”, finalizó.