Mariano Torres rehuyó un tema por el que muchos están atentos y comen ansias en Saprissa

Mariano Torres cumplirá 38 años para el fin del próximo torneo, luego de lo que sería renovar su contrato en Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Mariano Torres tiene, hoy por hoy, a la afición del Saprissa en vilo que desea con ansias saber cuál será su futuro. Recordemos que el capitán morado termina contrato en diciembre y aestá en duda qué sucederá con su renovación.

El tema es una de las principales incógnitas en el Monstruo y en las que debe estar trabajando el gerente deportivo, Sergio Gila, por todo lo que el argentino significa para el club.

LEA MÁS: Mariano Torres se rajó con picante frase para los que hablaban de crisis en Saprissa

Al preguntarle al argentino cómo se siente, afirma que bien, con ganas cada vez que sale a la cancha, pero siempre hablando en presente en cada momento.

“Me siento bien, cada vez que pueda ayudar al equipo a mí me pone contento, mientras me sienta bien y el profe así me vea para poder jugar lo hago con mucho orgullo de vestir esta camiseta. Me pone muy feliz cada vez que salgo a la cancha y si puedo ayudar al equipo mucho mejor”.

Mariano Torres elude hablar de su futuro en Saprissa

LEA MÁS: David Guzmán contó qué es lo que sucede cuando le tocan el orgullo a Saprissa

La situación se hace aún más intrigante cuando al ché le consultaron sobre su futuro y rehuyó a las preguntas, sin soltar prenda de cómo está o no la situación, de la cual la gente está esperando noticias.

“No, el aficionado está recontento porque ganamos un clásico muy bien, contundente, está esperando vernos más arriba en la tabla, eso es lo que está esperando la afición y nosotros es lo que queremos también. Queremos ir por el primer lugar, ahora a pensar en Pérez Zeledón, que es nuestro próximo rival”, dijo.

Mariano Torres sigue siendo un jugador determinante en el Saprissa. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

LEA MÁS: Kendall Waston reveló la gasolina que usaron en Saprissa para dejar callados a muchos

La Teja le repreguntó sí se siente con fuerza para seguir a sus 37 años y solo dijo: “Ahora estoy bien, ya luego después veremos”, dijo sobre el futuro.