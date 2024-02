Martín Arriola ofreció una justificación que seguro molestará a muchos fiebres de Alajuelense

Andrés Carevic se fue expulsado por reclamos a los árbitros. (Rafael Pacheco Granados)

Martín Arriola, asistente técnico de Andrés Carevic, fue quien salió a ponerle el pecho a las balas a la conferencia de prensa luego del empate a uno de Alajuelense ante el Municipal Grecia y allí soltó frases para justificar el momento que viven los manudos.

Carevic no atendió a los medios por la expulsión que sufrió durante el juego, por lo que mandó a uno de sus asistentes, quien constantemente trató de bajarle el piso y el tono a los cuestionamientos que viven los rojinegros por estos días.

Para el uruguayo, la gente no se puede olvidar que el equipo viene de ganar dos títulos el semestre pasado, la Copa Centroamericana y el Torneo de Copa ante Saprissa, bandera que más de uno ya está cansado que saquen cuando les cuestionan el desempeño de este torneo.

Arriola incluso estaba confundido sobre qué lugar tienen los manudos en la tabla, al afirmar que estaban en el primer lugar, cuando en realidad son segundos con 14 puntos, uno menos que Herediano.

Martín Arriola cree que no se pitaron dos penales a favor de Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

“Yo entiendo perfectamente lo de la afición y nosotros estamos en un equipo como Alajuelense, donde siempre hay que ganar, ahora los resultados no me coinciden mucho porque estamos en el primer lugar, entonces si bien posiblemente no fuera el arranque que todos queríamos, estamos llegando al clásico en el primer lugar.

“La gente tiene que entender que venimos de ganar dos torneos de tres, venimos de ser el mejor equipo de Centroamérica, de ganar el torneo de Copa al tradicional rival. En el torneo no solo Alajuelense ha sido irregular, sino que lo han sido todos. Viendo la fecha y lo que ha sucedido, no solo el resultado, estamos en una etapa en la que no todos quisiéramos”, comentó.

Martín, además, criticó la expulsión de Carevic, ya que asegura que no hizo nada, que hizo un reclamo normal y se exageró la sanción.

“Es inexplicable, honestamente, posiblemente ustedes que están cerca (la prensa) puedan verificar que el reclamo fue natural como el de todos y de posiblemente el 100% de los reclamos en fútbol, me parece que no es solo apresurado, sino que me cuesta entender que esto suceda, sobre todo sabiendo lo que se viene (el clásico)”, agregó.