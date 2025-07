¿Más equipos en primera división? Técnicos nacionales están divididos

Paulo Wanchope prefiere un torneo con más de doce equipos. (Jose Cordero/José Cordero)

¿Un torneo con diez jugadores, doce o más equipos? ¿Cuál es la mejor fórmula? Fue la pregunta puntual que le hicimos a la mitad de los técnicos que dirigirán en la primera división en el Apertura 2025.

Las respuestas que nos brindaron fueron diversas. Entre los que respondieron a la consulta están Paulo Wanchope del Saprissa, Pablo Salazar del Herediano, Andrés Carevic de Cartaginés, Geiner Segura de San Carlos y Luis Marín de Sporting,

A los entrenadores los topamos en el Media Day de la Unafut, previo al inicio del torneo. César Alpizar, entrenador del Puntarenas FC no quiso responder al decir que se trataba de un tema legal del que prefiere no referirse.

Chope y Geiner quieren más equipos

Geiner Segura quisiera una primera división con 14 equipos (Jose Cordero/José Cordero)

Paulo Wanchope es uno de los entrenadores que quiere más equipos en primera en la máxima categoría, lo que incluso obligaría a un cambio de formato.

“A mí me gustaría doce y si puedo meter más, meto más, habría más oportunidad para que los jóvenes se puedan desarrollar, ahora imagínese que se está jugando menos fútbol, nuestros jóvenes jugarán menos y eso son menos oportunidades para estar en un club. Para mí menos equipos nos perjudica”, destacó.

LEA MÁS: Fedefútbol explica por qué sanción de aforo del estadio de Alajuelense se redujo ante Herediano

Geiner Segura quiere catorce y hasta habló como sería el formato que emplearía en un caso de esos y el por qué.

“Estamos perdiendo mucho al reducir la liga a diez equipos. Creo que Costa Rica podría sostenerse con unos catorce en primera división, lo que beneficiaría a plazas históricas que no están cerca del Valle Central. Si bien el torneo puede ser más competitivo con menos partidos y el descenso en juego, también estamos perdiendo algo crucial: más fútbol, más oportunidades de juego.

“La historia del fútbol de Costa Rica con doce equipos, salían grandes jugadores, algunos llegaron a Selección Nacional, hay jugadores que le dan muy buen nivel al fútbol nacional que tal vez no salen al extranjero, esos talentos es importante que tengan oportunidad. Lo que sacrificamos es mucho, creo que con 14 equipos sería una liga muy buena, hasta podría ser un torneo que se hagan muchas cosas, dos descendidos y un repechaje por ejemplo”, opinó.

LEA MÁS: Comité de Licencias da una noticia a horas de que inicie el torneo de Apertura 2025

Doce es una buena cifra

Luis Marín cree que el campeonato ideal es con 12 equipos (Jose Cordero/José Cordero)

Para Pablo Salazar, los doce era una buena cifra que se podía mantener, porque en efecto se perderán más oportunidades para jugadores.

“Hay diferentes puntos de vista, en el tema competitivo, pues sí, con diez será más competitivo porque hay menos margen de error para dejar puntos en el camino pero viendo la otra parte, son opciones menos de trabajo para futbolistas, para que resurjan nuevos talentos, acá lo queda en mi caso es dedicarme a la parte técnica y a los que están en esa parte. Dios les de la sabiduría para tomar la mejor decisión”, indicó.

LEA MÁS: Pablo Salazar debutará con Herediano este jueves con un gran reto ante Guadalupe

Marín también cree que con doce era un buen torneo y se daba más oportunidad.

“Creo que con doce teníamos un torneo muy bueno, prefiero un torneo con más de diez equipos que con diez, pero bueno, también entendemos las circunstancias que pasaron, que sucedieron, no es un tema que esté en nuestras manos, pero si la pregunta es qué prefería, es un torneo con más equipos”, dijo el Yiyo.

LEA MÁS: ¿Quién será el capitán en Cartaginés? Andrés Carevic despeja la duda

Finalmente Carevic fue muy práctico, afirmó que si diez es el número no lo ve mal, hay que acomodarse a eso y listo, con lo que digan, sin mostrar alguna preferencia.

“Lo que pasa es que así están dadas las circunstancias y hay que afrontar el torneo como tal, si es con doce con doce, si es con once o con diez, al final hay un reglamento y situaciones que pasan que no manejamos y tampoco puedo opinar porque no sé, si así se dan las cosas, así se enfrentan”, finalizó.