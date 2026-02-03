¡Más que un estadio! Alajuelense revela los detalles de su ambiciosa Ciudad Deportiva

Alajuelense dio el banderazo este sábado para el proyecto de un nuevo estadio; aquel día solo se anunció que el plan tuvo el visto de la asamblea de socios, pero públicamente no le habían dado muchos detalles a la prensa.

Este lunes, el club tuvo una charla con diversos medios de comunicación, directivos y los arquitectos de la firma Gensler, una de las compañías en su ramo más importantes del continente con experiencia en la creación de estadios alrededor del mundo.

Alajuelense quiere hacer un estadio con el que se robe el show en el continente. (Alajuelense y Gensler/Alajuelense y Gensler)

En la exposición que dieron los directivos del club y los encargados de la empresa, explicaron los detalles puntuales que muchos aficionados se preguntaban.

La ubicación del nuevo estadio

La prensa tuvo chance de preguntar y salir de muchas dudas, por lo que le damos los puntos más importantes que se comentaron.

La ubicación será muy cerca de El Coyol, en La Garita de Alajuela, en las cercanías de DEKRA, y estará ubicado a 30 kilómetros de San José, (unos 45 minutos), a 14 kilómetros del centro de Alajuela, (unos 15 minutos) y a diez minutos del aeropuerto, a 11 kilómetros.

Las rutas de acceso pueden ser por tres puntos diferentes: el ingreso al norte por la ruta 1, la General Cañas; al sur, por Alajuela, en el sector conocido como el Bosque encantado; y también tendrá un ingreso por la ruta 27.

El nuevo estadio de Alajuelense tendría una capacidad para 25.000 aficionados. (Gensler y Alajuelense/Gensler y Alajuelense)

No será solo un estadio, será una ciudad deportiva

Un detalle del que fueron muy enfáticos es que ellos no construirán un estadio, sino toda una ciudad deportiva. El plan es que sea un distrito que se mueva prácticamente 24/7. El aforo de la nueva catedral sería de 25 mil personas.

Este contará con espacios públicos para que la gente camine en bulevares, un hotel comercial para el que buscarán una alianza con alguna cadena importante, y salones de eventos. También contará con comercios como tiendas deportivas y restaurantes.

Todo el componente deportivo del complejo

En la parte deportiva, además del estadio, habrá un museo del club, un centro de análisis de rendimiento, así como una clínica deportiva, un centro de nutrición y un gimnasio.

También contará con explanadas para los aficionados y hasta con zonas pensadas para celebrar títulos o hechos importantes.

Parqueos, buses y logística

El lugar tendrá un parqueo masivo para 2.100 vehículos, además de paradas de autobuses. Una vez que se empiece a construir el proyecto, se gestionará la posibilidad de establecer las paradas de buses, dado que será una zona de alto tráfico.

El costo del terreno y cómo se manejarán los fondos

La primera fase del proyecto involucraría al estadio, a lo cual se le dará prioridad, y poco a poco se irán integrando los otros detalles.

Todo este plan suena muy ambicioso y lindo, pero ¿cuánto cuesta algo así?

Lo primero es la compra del terreno, que consta de 16 hectáreas y está estimado en $8 millones (unos 3.984 millones de colones).

Para poder darle rienda suelta al proyecto se debían cumplir dos condiciones:

Recibir el visto bueno de los socios (lo cual se dio el sábado). Asumir el compromiso de compra para tener los fondos para el segundo semestre del 2027.

Dado que el proyecto aún está en diseño y se necesita tomar en cuenta algunas variantes que van sobre la marcha, en este momento no hay un estimado realista del costo total.

Un detalle en el que sí fueron claros en Alajuelense es que el dinero que se vea recaudado por venta de espacios, palcos y socios irá a una cuenta especial asignada a este proyecto, por lo que no serán recursos que se manejen con los ordinarios del club.

De esta manera se garantiza que, pase lo que pase en otras áreas, esta cuenta quede aparte sin tener ningún riesgo.

León Weinstok fue de los uno de los que explicó los alcances del proyecto. (Fanny Tayver Marín)

Los “Socios fundadores”

A manera de curiosidad, comentaron que aquellos socios que se conviertan en los primeros en financiar el proyecto, se les llamará “socios fundadores” y su nombre estará en algún lado del complejo, de alguna manera que está por definir.

¿Para cuándo estaría listo?

La estimación real es que se logre entre cuatro o cinco años, sin querer dar una fecha exacta que pueda generar atrasos por trabas burocráticas o asuntos que salgan sobre el camino que puedan atrasar las obras.

Una ilusión que se tiene es que el FIFA Women’s World Cup 2031, que tendrá algunos partidos en Costa Rica, se pueda jugar ahí.

¿Qué pasará con el nombre Alejandro Morera Soto?

Finalmente, la idea es mantener el nombre de Estadio Alejandro Morera Soto, pero no se descarta que se evalúe ponerle algún nombre comercial de un patrocinador que quiera financiar el proyecto.