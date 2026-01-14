Mauricio Wright vuelve a desafiar los pronósticos y su nueva apuesta es Guadalupe

La carrera de Mauricio Wright ha estado marcada por momentos en los que la mayoría asumían que no sería capaz de lograr su objetivo, pero al final terminó callando bocas. Es algo a lo que ya se acostumbró.

El entrenador arranca a partir de este miércoles su andar con Guadalupe FC, un equipo que muchos señalan como el principal candidato al descenso; sin embargo, a él no le asustan ese tipo de pronósticos.

Mauricio Wright es claro del reto que tiene con Guadalupe FC. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Soy al que siempre le dicen que no lo va a lograr, pero yo veo cómo hacerlo para que sí”, indicó de manera muy sincera en entrevista con La Teja.

Un historial que respalda su discurso

La frase la defiende por diversos hechos en su carrera que le dieron credibilidad.

La primera vez fue en el 2010, cuando dio una de las mayores sorpresas al llevar al título a Brujas FC, un equipo que no era favorito para nadie.

En el 2021 tomó a Saprissa como apagafuegos, lo logró clasificar en la última fecha y acabó levantando el título tras eliminar a Alajuelense y Herediano.

En el 2022, como asistente técnico, dio la gran sorpresa con el Cartaginés tras ganarle la final a Alajuelense, hechos por los que para él, nada de eso lo inquieta.

“Yo recuerdo una vez que todo el mundo decía que Alajuelense iba a ser campeón contra Cartaginés y al final los campeones fuimos nosotros.

“La vida se compone de eso: la prensa puede decir muchas cosas, pero el fútbol me ha enseñado que cualquier cosa es posible”, indicó.

Mauricio Wright recordó el campeonato con Cartaginés como una prueba de que en el fútbol todo es posible. (Rafael Pacheco Granados)

Mentalidad antes que miedo al descenso

Ese tipo de cosas son las que busca impregnar en su equipo, en las que pretende que nadie se dé por derrotado antes de tiempo, sino más bien que sean valientes.

“Yo no puedo cambiar el chip a muchas personas, ni cambiar lo que piensan, pero sí puedo intentar lograrlo en el camerino de nosotros acá en Guadalupe. He tenido muy buena aceptación de los muchachos con los que hemos venido trabajando, eso me pone muy feliz, porque calidad la mayor parte de estos jugadores tienen”, comentó.

El recuerdo de Brujas y la convicción del proceso

Entre sus anécdotas, Wright recordó cómo en aquel proyecto de Brujas FC prácticamente solo ellos creían que podían lograr el título.

“Es una historia muy bonita de vida que Try Bennett y yo la podemos contar, yo como entrenador y Try como jugador, entonces eso es lo que le queremos transmitir a este grupo: que con trabajo esto se puede lograr, así como Brujas en algún momento logró su campeonato. No fue fácil, fue un proceso, pero siempre hay posibilidades y cuando hay matemáticas que existan, vamos a luchar”, recordó.

La de Saprissa la recuerda de otra forma, una semifinal en la que la mayoría daba favorito a Alajuelense, que venía de ser campeón y había cerrado la primera fase invicto.

Clasificar para evitar el descenso

Tras esas enseñanzas, Wright no apunta a eludir el descenso, sino directamente a clasificar, pues al lograr una, se eludirá la otra.

“En el fútbol me han pasado tantas cosas positivas y buenas a lo largo de mi carrera. Cuando se ha pensado que Saprissa no podía ser campeón, se logró; que Cartaginés no iba a ser campeón, logramos sacar campeón a Cartaginés luego de 82 años. Nuestra meta es pelear fuertemente para clasificar, con el esfuerzo y el convencimiento de los jugadores, que es muy importante”, indicó.

Un dato curioso es que en el camerino de Guadalupe hay una pizarra en la que está escrita la palabra “clasificación”, una muestra clara del objetivo trazado, de cómo entrarle a la mente del jugador para que Mauricio Wright pueda intentar conquistar otra utopía.