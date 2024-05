Michael Barrantes dirigió unas últimas palabras a la afición de Alajuelense antes de marcharse

Michael Barrantes se fue de Alajuelense con el título de la Copa Centroamericana y el del Torneo de Copa 2023. (Prensa Alajuelense)

Michael Barrantes le dio su último adiós a Alajuelense con un sentido mensaje que dirigió a la afición, en el que cuenta el principal sinsabor que le queda al dejar el club.

En su cuenta de Instagram, el volante afirma que no hubiera querido irse de esa manera, pues cuando llegó al León sus planes eran otros.

“Muchas gracias por la confianza y apoyo que me brindaron durante todo este tiempo, mi mayor deseo fue darles el título tan soñado, trabajé duro y hasta el cansancio, pero por cosas de la vida no se dio, y me voy dolido por ello, pero tuve la bendición y la dicha de poder levantar dos valiosas copas vestido de rojo y negro que quedarán en mi corazón y en la historia. Con mucho aprecio y cariño. Barrantes”, puso.

En la nueva publicación también brindó un agradecimiento al presidente Joseph Joseph por confiar en él y las capacidades que aún tenía por dar.

Tras finalizar su ciclo en Alajuelense, Michael ahora deberá decidir cuál será el siguiente paso en su futuro, pues a sus 40 años aún quiere seguir demostrando que tiene gasolina en el tanque.