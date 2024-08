Michael Umaña cambió por completo su visión del fútbol desde que está en un cuerpo técnico

Michael Umaña vive con mucha ilusión su primera oportunidad en un cuerpo técnico en el Cartaginés. (Cortesía Cartaginés)

A Michael Umaña le pasó en su nueva faceta de asistente técnico y entrenador lo mismo que a muchas personas cuando tienen hijos, allí es cuando se dan cuenta del porqué de muchas cosas y sobre las advertencias que les hacían sus papás que ellos en ese momento no entendían.

Con los futbolistas pasa exactamente igual, durante su carrera muchas veces no entienden las decisiones o acciones de los entrenadores y hasta creen que es que el técnico tiene algo en su contra, pero cuando se pasan de acera, se dan cuenta de muchas cosas.

Esa es una de las reflexiones que hoy hace el mundialista de Alemania 2006 y Brasil 2014 en una entrevista que tuvo con La Teja sobre su nueva etapa en el fútbol como asistente de Greivin Mora en el banquillo del Cartaginés.

“Ha sido un inicio un poco entreverado y nos hemos tenido que adaptar, acomodar a algunas posiciones, hacer cambios tanto en el sistema como en las posiciones, pero hemos tenido que hacerlo, a veces el jugador no entiende, uno como técnico tiene que tomar decisiones y ver más allá. Jugar ese ajedrez que le plantea el fútbol, ojalá los resultados se den que es lo que todos queremos”, comentó

Al pasar a bretear en un cuerpo técnico, al santaneño le sorprendió ver esas diferencias que muchas veces el jugador no ve y él reconoce que en su momento no lo logró ver.

“Sí, sí, yo no entendía a los técnicos, eso como cuando uno es papá, y tiene hijos, ahí es donde uno entiende a nuestros padres y ahora entiendo a los técnicos. Es lo que tal vez uno como jugador no se da cuenta, que a veces hay que tomar decisiones y uno como futbolista tal vez cree que es porque el entrenador tiene algo en contra de uno y no, es porque el entrenador ve algo que es necesario para el grupo y eso es lo que más cuesta, hacer entender al jugador sobre la decisión que uno está tomando como técnico o cuerpo técnico”, destacó.

Él se siente sumamente agradecido con Mora y la gente en la Vieja Metrópoli por darle la oportunidad y valora mucho algo que están haciendo, darle el chance a un técnico que vino de adentro y conoce la institución mejor que muchos.

Umaña es de los que cree que los técnicos nacionales tienen que trabajar duro para demostrarles a las dirigencias en que apostar a la gente de la casa y en los técnicos jóvenes también puede dar buenos resultados

“Yo lo veo no solo en Cartago que tal vez cuesta tomar esa decisión, sino en muchos clubes de nuestro país y a veces lo digo abiertamente, no confiamos en lo que tenemos y eso es una de las cosas que uno como técnico nacional tiene que cambiar, hacer cambiar esa idea que tiene el dirigente en Costa Rica, yo veo técnicos ticos con mucha capacidad”

“Vemos el caso de Vladimir Quesada, Hernán Medford, Jeaustin Campos, Alexandre Guimaraes de mucha experiencia. Creo que tenemos que empezar a creer en los de la casa, en lo nuestro”, dijo.

Michael Umaña ve el fútbol de una manera muy diferente ahora desde los banquillos. (Rafael Pacheco Granados)

Michael es claro que actualmente el entrenador tiene que ir de la mano con el estudio y la actualización constante y en la cual los clubes pueden meter el hombro.

“Tenemos que ser conscientes que tenemos que estar muy atentos a esa actualización, a la experiencia internacional, ir a estudiar afuera, darse cuenta qué hacen en ligas extranjeras, nosotros como técnicos también debemos darnos a la tarea de hacer todo eso.

“Los clubes también deberían de preocuparse, por ejemplo, ¿qué técnicos tienen en formación hoy en día? Eso es muy importante. Para mí, nosotros carecemos de formación, de infraestructura. Por ejemplo, tomar un técnico de la casa como el señor Greivin Mora, en el caso de Cartaginés.

“Mandarlo a una pasantía y hacerlo ir a vivir otras experiencias que conozca otros futboles. ¿Por qué no darle esa oportunidad? Es una persona que se desvive por el Cartaginés, superentregada al club, que lo ama. Como decir Wílmer López en Alajuela. ¿Por qué no darles el espacio, ayudarlos a estudiar, si acá hay mucha capacidad, en Costa Rica hay mucha capacidad, nosotros como técnicos debemos hacer que el dirigente piense diferente”, amplió.

Paso a paso, sin tirar campanas al aire, Umaña quiere ir quemando etapas, siendo una ayuda para Greivin y los brumosos a conseguir los objetivos de esta temporada y más adelante, ver a dónde puede llevarlo el fútbol.