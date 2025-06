Miguel Herrera contestó por Keylor Navas una pregunta que el meta se quitó el tiro

Keylor Navas regresó a la Selección de Costa Rica tras un año lejos. (Federación Costarricense de Fútbol/FCRF)

Keylor Navas estuvo presente este lunes en la conferencia de prensa previo al partido entre la Selección de Costa Rica y Trinidad y Tobago por las eliminatorias rumbo a Norteamérica 2026, que se jugará este martes.

Durante la conferencia, al meta del Newell’s Old Boys de Argentina, le tiraron una pregunta en la que el meta se quitó el tiro, pero al final Miguel Hererra, técnico de la Tricolor, lo echó al agua.

Al meta le consultaron si tuvo ofertas de equipos para jugar el Mundial de Clubes y también por qué eligió irse con la Sela a jugar la Copa Oro, en lugar de apostar por ese certamen.

Keylor se fue por la tangente con la respuesta y no dijo si tuvo ofertas, pero Miguel Herrera, técnico de la Tricolor lo echó al agua.

“Como lo he dicho anteriormente, muchas veces uno toma decisiones porque las siente en el momento, Dios me da la oportunidad de estar acá y estoy muy contento. Le agradezco al profe que me da esta oportunidad, creo que es parte del trabajo, del esfuerzo y las ganas.

Tenemos toda la ilusión de ir a la Copa Oro y ganar, no vamos a ir con una mentalidad a ver qué pasa, pero queremos ganarla, sabemos que no es fácil, claramente, todos saben el nivel de las otras selecciones, pero con trabajo, humildad y esfuerzo y esas ganas de ganar, podemos hacerlo”, comentó.

A pesar que la pregunta era para el guardameta, el entrenador metió la cuchara para responder lo que Navas no dijo.

“Ampliando esto, yo recalcó la posibilidad de tener un jugador de la calidad de Keylor, se los dije antes de traerlo, el poder conversar con él a su regreso a selección es poner por delante la determinación que tiene, porqué sí, él no lo dice, pero sí tenía ofertas para poder ir al Mundial de Clubes sin duda alguna ¿Quién no querría un arquero de la calidad de Keylor?"

“Él priorizó la posibilidad de poder venir a su selección, poner por delante los colores de su corazón antes que cualquier otra cosa, para nosotros es un privilegio tener este arquero, que esté conectado y enchufado al 100% con nosotros”, respondió.

Al escuchar lo que dijo el DT, el cual tenía al lado, el meta solo soltó una risa con la que respaldó lo que estaba diciendo pese a que él no soltó nada.