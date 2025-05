Miguel Herrera explica si considera el regreso de Celso Borges a la Selección de Costa Rica

Miguel Herrera afirma que la edad de Celso Borges en este momento puede ser un factor para no pensar en su regreso a la Tricolor. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, fue consultado de manera directa sobre un tema que se ha tocado últimamente, el regreso de Celso Borges a la Tricolor.

La vuelta de Keylor Navas al equipo patrio es una muestra que la puerta no está del todo cerrada para aquellos que hace un tiempo dieron un paso al costado.

El buen nivel del capitán de Alajuelense hace a muchos pensar que todavía podría aportar bastante en la Sele, por lo que el Piojo opinó con toda sinceridad al respecto.

“Voy a ser muy claro y tajante con esta respuesta porque me parece que él se merece un respeto y se ha ganado una posición Celso de ser un jugador muy buen en esta liga y por supuesto que en Selección”.

“No es lo mismo ser un jugador de campo de 37 o 38 años, que un jugador de arco con la misma edad, obviamente eso lo veo en la cancha lo que Celso demuestra, porque no es que a él no le está dando, está siendo un jugador muy importante para su equipo”

“Yo fui muy claro al decir que este proceso, que no lo arranqué yo, sino el técnico que estaba acá que estaba haciendo muy bien las cosas, cuando las cosas están bien, no hay que tocarlas mucho no hay que ir para atrás, ni inventar cosas que no están”, manifestó en Teletica Radio.

Miguel Herrera fue muy respetuoso con Celso Borges y su trayectoria, pero ahora no lo tiene en sus planes. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El Piojo no quiere quitarle oportunidad ni restarle espacio a jóvenes que vienen creciendo y levantando la mano, que ya se sienten listos para la Sele.

“Por eso es en que en este momento en esa lista, en esos 60 jugadores que incluimos en la prelista (para la Copa Oro) es que no incluimos a Celso, que no es que se no lo merezca. No significa que de esa lista de 60 no me voy a mover, no, no, de acá al mundial faltan muchas cosas por hacer y no sabemos qué puede pasar”

“No te puedo decir que no lo voy a llamar nunca, que no me interesa, porque sería yo un tonto desaprovechar un jugador si lo necesito. Hoy los que tengo en mi cabeza lo están haciendo muy bien”, explicó.

Un detalle importante es que a diferencia de Keylor, que coqueteó en varias ocasiones con la opción de volver, no ha sido el caso de Celso, que una vez que tomó la decisión de decir adiós a la Sele, se ha mantenido en esa línea.