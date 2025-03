Miguel Herrera reveló conversación con Joel Campbell y motivos por los que no fue convocado

Miguel Herrera confesó que habló con Joel Campbell y lo que le pide para estar en la Selección de Costa Rica. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Uno de los principales nombres que quedaron fuera de la Selección de Costa Rica en la primera lista oficial de Miguel “el Piojo” Herrera como seleccionador nacional es el de Joel Campbell, una de las principales figuras ticas en los últimos años.

El mexicano reveló este jueves, en conferencia de prensa, previo al partido de este viernes ante Belice, en repechaje para clasificar a la Copa Oro que conversó con el atacante de Alajuelense y le explicó por qué no lo tomó en cuenta.

“Hablé con Joel Campbell, lo vi en el estadio venía regresando de Brasil de una lesión fuerte, le dije que lo quiero ver con mejor ritmo, jugando. Yo lo conozco no solo de la Selección, lo enfrenté varias veces en México, es un jugador importante, trascendente, hoy está entrando de cambio, jugando ratitos, tiene que sumar más minutos.

“Acá pasa porque Joel ya tiene 34 años y viene de una lesión, es más difícil recuperarse que a un joven que tiene 23 o 24. Hablé con él, estoy esperando que se ponga a tono para poder considerarlo porque es un jugador importante”, detalló.

LEA MÁS: Juegos entre Costa Rica y Belice solo se podrán ver por un canal al que muchos no tienen acceso

Herrera tiene como plan meterlo en una lista de 44 jugadores que tendrá preconvocados para la Copa Oro, pero primero necesita que mejore su rendimiento.

Otro que opinó sobre Joel fue Francisco Calvo, capitán de la Tricolor con quien tiene una amistad de muchos años. El periodista Estefan Monge le consultó si ha hablado con él y cómo se encuentra, además sobre qué opina de la ausencia de Joel en la Sele.

“Hablo con él casi todos los días, pero al final esto no es una decisión mía. Joel en este momento no está siendo titular en su club, no sé por qué o cuál es la razón, pero creo que uno también como jugador de fútbol cuando no juega a veces tienes que ver un poco para adentro y decir si te está faltando algo y qué tengo que hacer para llenarle el ojo al técnico”

“Ojalá que Joel retome su titularidad, es un jugador que es fuera de lo normal, siempre lo ha sido, uno de los referentes en ataque de la Selección durante 13 años, ojalá que retome su rendimiento porque creo que nos puede ayudar si así lo considera el profesor en un futuro”, destacó Calvo.

LEA MÁS: Selección de Belice tiene un desorden tremendo a horas de enfrentarse a Costa Rica