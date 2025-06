Miguel Herrera se mostró molesto por primera vez en frente de la Selección, ¿qué lo enojó?

Miguel Herrera se quejó del día de descanso que le quitaron a la Selección de Costa Rica en la Copa Oro (La Nación/Cortesía: Fedefutbol)

Costa Rica jugará el próximo domingo 29 de junio a las 5 p. m., ante Estados Unidos por los cuartos de final de la Copa Oro, confirmó la Concacaf este domingo por la noche, sin embargo, hay un detalle que al técnico Miguel Herrera lo dejó molesto.

El entrenador de la Tricolor se quejó de que con una semana de tiempo para el partido, la organización los puso a viajar de inmediato este lunes a Minnesota, por lo que pierden el día de descanso que originalmente estaba estipulado.

“A mí me hubiera gustado que nos dejaran descansar, pero te van a obligar a viajar a media tarde, te rompe todo el día otra vez, vamos a un viaje largo por el lugar en el que nos tocó jugar. Tienes una semana para organizar un partido y al día siguiente te hacen viajar.

“Me van a decir, tienes tres días más para hacerlo y no, son tres días para trabajar, porque el día de descanso era mañana (lunes), para que los muchachos se recuperen, van a descansar ahora solo medio día. Es lo único que a mí me tiene inconforme, porque lo demás todo estaba estipulado, pero lo del viaje estaba para el martes, no para el lunes y lo cambiaron no sé por qué, pero nos rompe todo el descanso”, comentó.

Para viajar de Las Vegas a Minnesota hay que atravesar prácticamente todo Estados Unidos de lado a lado y en avión podría durar hasta cuatro horas, pues es una distancia muy grande 2.635.3 km.