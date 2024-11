Miguel Herrera sorprendió al hablar sobre sus opciones de dirigir a la Selección de Costa Rica

Miguel Herrera tiene amplia experiencia como técnico en México. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Miguel Herrera, técnico mexicano que ha dirigido a diversos clubes aztecas y a la selección de su país, sorprendió este viernes al hablar sobre la opción de venir a hacerse cargo de la Selección de Costa Rica.

El Piojo, como es conocido en su país, es un nombre que ha sonado desde hace tiempo para tomar las riendas de Sele, y en este momento se encuentra sin equipo, ya que en junio de este año dejó a Xolos de Tijuana.

“Para mí es un honor que la gente de Costa Rica esté pensando en mi nombre. Sí he estado escuchando el run-run de estar ahí, pero la verdad es que no he tenido contacto con nadie” dijo Herrera vía telefónica a Deportes Repretel.

LEA MÁS: La Inteligencia Artificial escogió al técnico de la Selección y la respuesta lo sorprenderá

Para el técnico, de 56 años, venir a Tiquicia sería una gran oportunidad en su carrera y se mostró totalmente dispuesto a analizar una propuesta.

“Si se da la posibilidad, es una gran selección. Es una selección importante de Centroamérica y del área de Concacaf. Sería una gran idea estar representando a un país tan hermoso y a una selección tan importante.”, comentó.

Herrera cumple algunos de los requisitos que establece la Fedefútbol, tiene experiencia en selecciones, ya que dirigió al Tri en el Mundial de Brasil 2014. Dirigió al cuadro mexicano entre el 2013 y el 2015.

LEA MÁS: Gustavo Alfaro dejó un último legado que buscan aplicar en la Fedefútbol

En México ha dirigido a diversos clubes como el América, con el que sumó tres títulos de Liga, los Xolos, Tigres, Monterrey y Veracruz. Además, es conocido como un técnico de una personalidad explosiva y polémica.