Ministerio de Hacienda explica por qué cerró el estadio Fello Meza

Estadio Fello Meza volverá a abrir sus puertas a principios de la próxima semana. (JOHN DURAN)

A raíz del cierre del estadio Fello Meza por parte del Ministerio de Hacienda, La Teja contactó a la institución gubernamental para conocer su posición al respecto, la cual explicó los motivos para ponerle los sellos a la casa blanquiazil.

Juan Carlos Gómez Sánchez, director general de Tributación a.i., habló al respecto y contó por qué se tramitó el cierre del estuche papero este jueves.

“Efectivamente cerramos el estadio Fello Meza por incumplimiento de deberes en sus obligaciones tributarias. Desde el 5 de abril del 2021 les hicimos algunas advertencias por no pagar desde el 2019, que vienen con estas faltas.

“Se les notificó, también se hicieron avisos que debían ponerse al día, no lo hicieron, no aprovecharon el recurso que tenían diez días para presentarlos y no lo ejecutaron, al no cumplir, lo que la norma dice es que se debe aplicar el cierre del estadio”, respondió.

Tal y como lo indicó el club en un comunicado de prensa, el cierre del estadio será por cinco días naturales por deudas de administraciones anteriores, volverán a abrir sus puertas hasta el próximo martes 30 de abril.

Aún nada

También se contactó a la Unafut para conocer su posición sobre el tema y para saber qué pasará con el juego de los brumosos contra Pérez Zeledón que está programado para este viernes a las 8 p. m. Unafut respondió que siguen las conversaciones.

Pamela Solano, quien forma parte del staff de comunicación de Unafut, indicó que ambas partes están buscando una solución y cuando lo tengan definido, lo compartirán con los aficionados y medios de comunicación.