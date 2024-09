Minor Díaz le dio una respuesta a Jafet Soto sobre el interés de llevárselo al Herediano

Minor Díaz agradeció a Jafet Soto el buen concepto de su trabajo. (Jorge Navarro para La Nacion )

Minor Díaz, técnico del Municipal Liberia, no se anduvo por las ramas para comentar sobre el interés que tiene Jafet Soto de llevárselo como entrenador para el Herediano.

Ante todo, el entrenador pampero agradeció el buen concepto que tiene el mandamás florense sobre él, sin embargo fue muy claro que tiene un compromiso con los coyotes hasta mediados del 2025, aunque Díaz no le cierra las puertas a nada.

Para Minor su trabajo y esfuerzo es lo que ha hecho que muchos hablen bien de él, no porque sea amigo o tenga argollas con nadie.

LEA MÁS: Jafet Soto ofreció públicamente banquillo del Herediano a técnico de la primera división

“En Herediano me trataron muy bien, me abrieron las puertas para prepararme y me tocó la oportunidad de tomar una decisión, porque no me gusta estar en zona de confort. En Heredia me dijeron que me quedara los años que quisiera como asistente y probablemente hoy todavía estaría de asistente, pero yo quería ser entrenador y tenía que darme cuenta de si tenía madera para ser entrenador.

“Hoy por hoy estoy contento acá, con contrato y puede ser Herediano, Saprissa, Alajuelense, pero estoy feliz de trabajar en esta gran institución. No es fácil decirle al Herediano en este momento que no, o por lo menos tener esa posibilidad”, dijo este sábado a los medios presentes en el estadio Edgardo Baltodano.

Díaz incluso lanzó una pregunta sobre cuántos podrían tener la opción que les ofrezcan llegar a un equipo grande de esa manera.

“¿Cuántos entrenadores desearían que hoy Jafet les diga: ‘Venga cuando quiera’? Muchísimos, sacando los cuatro tradicionales, los demás dirían me voy, pero yo soy una persona responsable y seria”.

“Estoy contento no solo de que Jafet se exprese de esa forma de mí, él me conoce bien y de todos. Al periodismo le agradezco, no es que sean amigos míos, pero han reconocido el trabajo y es importante para mí que mi trabajo sea reconocido”, destacó.

Este sábado tras el partido entre Herediano y Santa Ana, Soto volvió a decir que el técnico que le interesa está en Costa Rica y descartó que que haya buscado a entrenadores como el colombiano Hernán Torres, quien en el país dirigió a Alajuelense.