Minor Díaz manda fuerte mensaje al Tribunal Disciplinario por la medida de sancionar cuando critican el arbitraje

Minor Díaz en su mensaje no se mostró satisfecho por el trabajo de Róger Vindas.

Minor Díaz, pese al empate a dos que sacó el Municipal Liberia ante Saprissa, se mostró molesto por la medida del Tribunal Disciplinario de sancionar a los técnicos y jugadores cuando critican el arbitraje.

El técnico liberiano se refirió al tema por la fuerte falta que recibió Marvin Angulo en su pie izquierdo, que le produjo una cortada cerca de su tobillo y la mala reacción del central Róger Vindas.

“Ver a Marvin Angulo con cinco puntos de sutura en una jugada que no puedo juzgar porque no la vi, pero si uno habla es difícil porque acá lo que recetan son multas, y no debería ser así. Estamos en un país democrático, de libre de expresión y no debería ser así. Siempre cuando uno se puede expresar con respeto no hay ningún problema, uno no quiere decir nada porque las multas son altísimas, con este tipo de cosas no entiendo a dónde queremos llegar.

“¿Buscarán que los técnicos no hablemos? Con respeto uno puede expresar las cosas, podemos estar de acuerdo en algunas cosas, a los técnicos y los jugadores nos juzgan cuando no jugamos bien, y todos debemos entrar en el saco que la critica constructiva debe ser buena, pero es lamentable que hayan situaciones que uno no se puede referir porque nos multan”, comentó.

Según el reglamento, si un jugador o técnico se refiere de forma ofensiva contra el arbitraje, serán sancionados con un millón de colones, como le sucedió a Johan Condega de Santa Ana la jornada anterior.

Díaz se expresó contento por sacarle un punto al tetracampeón y describió la clave para sacar el resultado.

“El éxito de este equipo es no claudicar en lo que hacemos durante la semana, nuestra identidad de juego es muy clara donde vayamos, y demostramos ser un equipo constante en su juego”, finalizó.