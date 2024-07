Minor Díaz no se mordió la lengua para mencionar un par de verdades tras perder ante Alajuelense

Minor Díaz fue muy directo en la exigencia que le hace a Liberia. (Rafael Pacheco Granados)

Minor Díaz, técnico de Liberia, lamentó la derrota sufrida ante Alajuelense, pues le quedó la sensación de que su equipo estaba para llevarse al menos un puntito.

El pampero afirmó que dominaron el partido y que en el segundo tiempo metieron a la Liga atrás, al punto que no podía ni “pasar de media cancha”.

“Habría que analizar el primer tiempo, yo no creo que Alajuela haya sido mejor que nosotros en el primer tiempo, creo que fue más contundente, anotó las dos opciones que le quedaron, nosotros tuvimos las nuestras y las botamos, eso marca la diferencia.

“En el segundo tiempo sí creo que fuimos mejor, más que Alajuelense por mucho, en algún momento ellos no pasaban de media cancha, pero seguimos sin ser profundos, hay que ser realistas, nos cuesta eso, pero es difícil”, destacó Minor.

LEA MÁS: El Alajuelense de Alexandre Guimaraes mostró otra faceta para saber sufrir y ganar

El técnico afirma que le jaló el aire a sus jugadores por un detalle, pues no quiere que les falte el hambre necesaria para sacar victorias.

Liberia tiene la exigencia de clasificar según su técnico Minor Díaz. (Rafael Pacheco Granados)

“No quiero que se aburguesen, ya el tema ese de que ellos juegan en el Municipal Liberia ya pasó, acá hay otra exigencia y es ganar, eso me tiene muy molesto. Yo no quiero que este torneo digan, ¡qué bien juega el Municipal Liberia! Yo quiero que mi equipo gane y le gane a estos rivales. Yo no vendo humo ni engaño a nadie. La exigencia de este equipo este semestre es buscar la clasificación, para eso tenemos que ganar, la zona de confort nunca me ha gustado y se los dije a los jugadores”, reveló.