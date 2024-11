Morados explican por qué Saprissa sí saca el pecho contra Alajuelense, pero se queda corto en otros partidos

El Deportivo Saprissa ha mostrados varias caras muy diferentes en sus últimos tres partidos. En el clásico contra Alajuelense fue aplastante, dando un partido casi que perfecto, que culminó con un 3 a 0.

Los morados salieron con el ego golpeado tras perder una importante ventaja y el segundo lugar de la tabla contra Guápiles.

Mientras que contra Pérez Zeledón vivieron momentos de angustia que desembocaron en una acongojante victoria 1 a 2.

Pero hoy, contra Santos de Guápiles mostraron, quizás, una de sus peores caras perdiendo una ventaja de 2 goles en los últimos minutos del encuentro.

En La Teja no nos quedamos con la duda y conversamos con Kendall Waston y Orlando Sinclair, dos figuras que fueron protagonistas del partido anotando goles, quienes tiene un análisis un poco distinto de por qué con la Liga sí saca ese ADN morado, pero con otros equipos se quedan cortos.

En el caso de Kendall, según su forma de verlo, se trata de un conjunto de situaciones pero, en el caso específico del duelo contra Guápiles, la cancha del Saprissa les cobró factura.

“La dejamos ir. Las situaciones son muy diferentes y la cancha también. El primer tiempo había que saber cómo jugar con el terreno”, explicó Waston.

“Había cosas que uno quería hacer de las cuales habíamos trabajado, pero hay que acomodarse a las situaciones del campo. Son de las cosas que nos ayudan a mejorar".

Orlando Sinclair brilló en la mejemga, pero salió con un mal sabor de boca debido al empate.

Quizás, Waston se refiere al estado en que las lluvias dejaron la gramilla, con zonas en las que el balón no rodaba.

Por su parte, Orlando Sinclair tiene una forma un poco distinta de ver las cosas y a su parecer estaban desconcentrados.

“Estuvimos bien, pero el final fue bastante malo. Con la Liga, tal vez por ser un clásicos, la mente nos traiciona y nos ponemos al 100% de la concentración".

Ahora, en un partido contra un equipo no tradicional, a veces, no quiero decirlo así, pero puede haber algún tipo de relajación, que lo vamos a hablar para que no vuelva a pasar”, concluyó.

Con el empate, Saprissa queda tercero con 34 puntos y se enfrentará a Liberia el próximo domingo 17 a las 4:00 p.m. en el Estadio Edgardo Baltodano.