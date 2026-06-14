Mundial 2026: Haití pierde 1-0 ante Escocia en su regreso a un Mundial después de medio siglo

Haití la pulseó, pero terminó cayendo ante Escocia. (FRANCK FIFE/AFP)

Haití perdió 1-0 ante Escocia este sábado, en su debut en el Mundial 2026, en un duelo donde los caribeños, que regresaban a una Copa del Mundo después de 52 años, pudieron empatar en los minutos finales.

El capitán del Aston Villa, John McGinn, rompió el sueño haitiano de puntuar por primera vez en un Mundial al anotar al minuto 28, en un duelo disputado en el estadio de Boston, Estados Unidos.

Con este resultado, Escocia, que regresa a un Mundial tras Francia 1998, lidera el Grupo C con 3 puntos, seguido por Marruecos y Brasil con un punto cada uno, mientras que Haití cierra la llave sin unidades.

El equipo caribeño enfrentará en la próxima fecha a Brasil, el 19 de junio en Filadelfia, mientras que Escocia enfrentará a Marruecos, ese mismo día en Boston.

Esta es la segunda participación en un Mundial de Haití, el país más pobre de América y sumido desde hace años en una grave crisis humanitaria; la anterior fue en Alemania 1974, donde quedó eliminado en la fase de grupos al perder sus tres compromisos.

Su seleccionador, el francés Sébastien Migné, salió de inicio con los atacantes del Sunderland, Wilson Isidor, y del Maccabi Haifa, Frantzdy Pierrot, pero sorpresivamente dejó en la banca a Duckens Nazon, uno de los máximos goleadores históricos del equipo.

Al minuto 16, el mediapunta del Nápoles Scott McTominay mandó el esférico al poste, en el primer aviso de los escoceses, que no perdonaron al 28′, cuando McGinn aprovechó un rechace del arquero rival para anotar.

En la segunda mitad, Haití se fue al ataque sin miedo, sobre todo con balones en largo y centros al área, pero ni Isidor ni Pierrot acertaron a anotar en los últimos minutos.