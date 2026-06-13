Torneo Nacional

Municipal Liberia sorprende con la llegada de un atacante tico que era legionario

Municipal Liberia anunció este sábado un refuerzo más para el Apertura 2026

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Por Sergio Alvarado

El Municipal Liberia soprendió este sábado con el anuncio de un refuerzo más de cara al Apertura 2026, el delantero costarricense Jostin Daly.

El atacante llega procedente del Antigua de Guatemala, liga en la que estuvo un año luego de pasar por Cartaginés por cuatro torneos, entre el 2023 y el 2024.

Jostin Daly
Jostin Daly viene de jugar con el Antigua de Guatemala, club en el que estuvo un año. (Foto: Instagram Jostin Daly./Foto: Instagram Jostin Daly.)

Los aurinegros confirmaron que el futbolita firmó por un año, en el que será su sexto equipo en el fútbol nacional, pues también jugó con Herediano, Guadalupe, Sporting y el desaparecido La U Universitarios en la máxima categoría.

Daly vendrá al cuadro Coyote para tratar de elevar un poco su cuota goleadora, tema en el que ha tenido dificultades en sus últimos equipos.

En Antigua, en 30 partidos, solo marcó dos goles, mientras que con los brumosos, en 90 juegos, realizó diez anotaciones y en el Herediano, en 27 encuentros, marcó tres, según los datos del sitio web Transfermarkt.

Su mejor momento fue con Sporting, con quienes disputó 37 duelos e hizo once tantos.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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