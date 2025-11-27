Periodistas cuentan la odisea de trabajar en el “peor estadio de Costa Rica”, el cual nunca ha sido sancionado

Las condiciones en varios estadios de la primera división de Costa Rica dejan mucho qué desear. Este miércoles, uno de ellos fue señalado especialmente por cosas que le “pararían el pelo” a muchos en Europa: la sede de Sporting, el Estadio Ernesto Rohrmoser en Pavas.

El inmueble paveño, además, de ser uno de los más pequeños del campeonato, también presenta diversos problemas básicos para que los aficionados o hasta la prensa puedan ver un partido medianamente cómodos.

Periodistas exponen situaciones insólitas al cubrir partidos en Pavas

Unos toldos son los que tapan a periodistas y aficionados en el estadio Ernesto Rohrmoser en Pavas. (Prensa /Prensa)

En el programa Teletica Deportes Radio, este miércoles, los periodistas Christian Sandoval, Eduardo Castillo, Adrián Méndez y Gustavo López, contaron las cosas que han pasado cada vez que les toca ir a cubrir a la casa albinegra.

Sandoval aseguró que en una reunión que algunos medios tuvieron con el Comité de Licencias de la Fedefútbol y la Unafut, estos lo señalaron como el peor estadio de la primera división, “el que no cumple con nada”.

Sin iluminación adecuada: prensa depende de focos caseros

“En ese estadio la prensa tiene luz porque Yosabeth Azofeifa (jefa de prensa de Sporting) trae un foco de su casa y lo guinda, porque si no, no hay ni luz”, comentó Méndez.“

“El que llega de primero es el que agarra el foco. Don Marvin Centeno, narrador de Columbia, lleva una lámpara porque no hay luz en la gradería”, agregó Castillo.

Las condiciones en el estadio Ernesto Rohrmoser en Pavas son muy complicadas según periodistas deportivos. (JOHN DURAN)

La prensa trabaja sobre un toldo y expuesta a la lluvia

En el estadio la prensa es ubicada sobre un toldo que ponen en la gradería y rezan para que no llueva, porque si no, ese es otro problemón, destacaron.

“Lo que pasa es que el toldo se llena, entonces si llueve el agua es una cascada, pasa a la par de los tomacorrientes y de los equipos de transmisión”, añadió Sandoval.

Señalan posible conflicto de interés: “¿Por qué no sancionan al equipo del presidente?”

Uno de los puntos que más cuestionaron en el espacio es que casualmente Sporting es el equipo de Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol y su familia, y es el único club de primera que no ha recibido ninguna sanción administrativa este torneo.

“Cómo es que ese estadio no ha recibido ninguna sanción ni ha sido reportado por ningún comisario si es el peor estadio para transmitir fútbol y no tiene condiciones de nada. ¿Por qué es el estadio del equipo del presidente?”, tiró Sandoval de manera crítica.

José Maroto, hermano de Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, es uno de los dueños de Sporting FC. (Mayela López/Mayela López)

Reporteros confirman malas condiciones y olores en la zona mixta

Joseph Fonseca, compañero de La Teja, quien ha ido a cubrir recientemente partidos al Ernesto Rohrmoser, nos ratificó que en efecto el lugar no tiene las mejores condiciones desde torneos anteriores.

“Las condiciones la verdad no son las mejores para trabajar, al igual que muchos otros estadios de la primera división, pero puntualizando en el estadio Ernesto Rohmoser, uno se topa con baños en mal estado, donde se hace la zona mixta tiene un olorcillo peculiar a orines y cosas que no deberían existir...”.

“Para los medios digitales o de prensa escrita, la ubicación tal vez no es la más cómoda; para los de radio sí es mucho más complicado porque no tienen luz clara, no hay un espacio que te ayude a trabajar si uno tiene que llevar la computadora. Los espacios son pocos”.

Sporting no responde, pero su vocera anuncia posible mudanza a Grecia

Ante todos estos señalamientos, buscamos a Azofeifa para obtener la posición del club, pero no respondió los mensajes.

El domingo pasado, previo al encuentro ante Alajuelense, la vocera josefina aseguró en FUTV que el equipo ya se está moviendo para mudarse a Grecia el próximo año, pero no dio mayores detalles.