No están aguantando nada, otro club de primera división anunció la salida de su técnico

Otro club de primera división anunció la salida de su técnico, hablamos del Pérez Zeledón, que este martes comunicó que Luis Alberto Orozco quedó fuera del equipo.

“La Asociación Deportiva Municipal Pérez Zeledón agradece la entrega, dedicación y compromiso de Luis Alberto Orozco Peñuelas, quien no continuará por mutuo acuerdo como director técnico del Municipal Pérez Zeledón.

“En una reunión sostenida esta mañana, la junta directiva y el señor Orozco tomaron la decisión de manera consensuada y en los mejores términos posibles.

Luis Alberto Orozco dejó de ser técnico de Pérez Zeledón. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Reiteramos nuestro más profundo agradecimiento al profesor y le deseamos muchos éxitos en los futuros proyectos profesionales”, expresó el club generaleño.

De una vez anunciaron que Robert Arias será el técnico interino.