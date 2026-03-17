Torneo Nacional

No están aguantando nada, otro club de primera división anunció la salida de su técnico

Con este ya son tres los técnicos que se han quedado sin trabajo en el torneo de Clausura

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Por Felipe Arrieta

Otro club de primera división anunció la salida de su técnico, hablamos del Pérez Zeledón, que este martes comunicó que Luis Alberto Orozco quedó fuera del equipo.

“La Asociación Deportiva Municipal Pérez Zeledón agradece la entrega, dedicación y compromiso de Luis Alberto Orozco Peñuelas, quien no continuará por mutuo acuerdo como director técnico del Municipal Pérez Zeledón.

“En una reunión sostenida esta mañana, la junta directiva y el señor Orozco tomaron la decisión de manera consensuada y en los mejores términos posibles.

Alajuelense vs. PZ
Luis Alberto Orozco dejó de ser técnico de Pérez Zeledón. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Reiteramos nuestro más profundo agradecimiento al profesor y le deseamos muchos éxitos en los futuros proyectos profesionales”, expresó el club generaleño.

De una vez anunciaron que Robert Arias será el técnico interino.

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Felipe Arrieta

Felipe Arrieta

Periodista egresado de la Universidad Latina de Costa Rica. Desde el 2009 ha escalado posiciones en Grupo Nación, desde editor en el 2016 y asumiendo el cargo de director de La Teja en el 2023. Acumulando una valiosa experiencia en el ámbito editorial y periodístico con una sólida experiencia en Deportes, Espectáculos y Nacionales.

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