Nuevo fichaje de Alajuelense fue muy sincero en sus primeras declaraciones con la institución

John Paul Ruiz tiene un contrato por tres años con Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

John Paul Ruiz, nuevo fichaje de Alajuelense, fue muy sincero en sus primeras declaraciones como jugador rojinegro sobre sus objetivos en el club, en el cual afirma llega a ser campeón.

El lateral izquierdo de 20 años llegó procedente del Puntarenas FC, en el que fue una de sus figuras. Recordemos que Ruiz estaba a préstamo por parte del club Aris Limassol de Chipre.

Un detalle que pocos conocían es que se trata del segundo paso del joven en el club manudo, pues allí había realizado parte de sus ligas menores.

“Estuve aquí hace bastante tiempo, me sentí bien en ese momento y también me habían recibido de la misma forma. Ahora estoy de vuelta, la vida me da esta nueva oportunidad y voy a aprovecharla al máximo.”, comentó.

Durante el Clausura 2025, John Paul Ruiz se consolidó como el jugador sub-21 con más minutos, registrando un total de 1.289 minutos en cancha. Además, aportó un gol y tres asistencias a lo largo del certamen, perdiéndose, únicamente, un compromiso por sanción.

Luego de tanta oportunidad en el Puerto, el muchacho llega con altas expectativas para pelear un lugar.

“Trabajar fuerte día a día, enfocarme y tener mucha disciplina, eso es lo principal en el fútbol: ser constante y nunca bajar el nivel, mantenerse siempre arriba porque uno aspira a más. Gracias al trabajo y al buen torneo que tuve, hoy estoy aquí en Liga Deportiva Alajuelense. Voy a defender este escudo al mil por mil.

“En lo grupal, venimos a trabajar duro y a competir al máximo, siempre con el objetivo de estar en el primer lugar de la tabla, como debe ser en La Liga, y pelear por los títulos. En lo personal, vengo a competir, a trabajar fuerte y a ganarme un lugar”, explicó.

Para John Paul será su cuarto equipo en Tiquicia, tras jugar con el Municipal Grecia y Herediano.