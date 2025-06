Nuevo gerente deportivo de Alajuelense cambiaría estilo de fichar de la Liga

Llevar refuerzos pedidos solo por el técnico es algo que al nuevo gerente de Alajuelense no le gusta.

Alajuelense ha tenido un estilo de fichaje que ha sido criticado o señalado en los últimos tiempos y el cual no le ha dejado los mejores resultados en términos generales en muchos casos.

Los manudos han intentado diversas fórmulas que no le han funcionado y con la llegada del nuevo gerente deportivo, el mexicano Carlos Vela, la estrategia cambiará, según comentó en entrevista con La Teja.

El azteca fue claro en cuál es el modelo que más le gusta y sobre todo, que las contrataciones no se pueden hacer solo por el antojo de una parte.

LEA MÁS: Nuevo gerente de Alajuelense respondió así cuando le preguntamos sobre la identidad en el club

“A todo eso tenemos que entrarle, por eso me urge estar en Costa Rica ya para charlar con Óscar (Ramírez), obviamente hay cierta planeación y cierto panorama, pero yo creo mucho en el trabajo en conjunto porque pasa esto, traes un jugador y el entrenador dice, ‘yo no lo pedí o a mí no me gusta’.

“Tampoco pueden llegar jugadores por imposición del técnico, porque sí el día de mañana el técnico se va, te quedas embarcado con un contrato a mediano o largo plazo de un jugador que tal vez no estabas tan convencido, entonces por eso creo que en trabajo en conjunto, que tanto el club y cuerpo técnico se sientan cómodos, ese es el jugador que tienes que llevar, por eso es tan importante desarrollar esa confianza y charlas”, explicó.

Otra cosa que dejó claro es empoderar a la cantera para que tengan oportunidades reales, algo que impulsará en su gestión, pues todo proyecto sólido debe tener una cantera igual.

Empoderar muchachos como Isaac Badilla es una de las cosas que quiere el nuevo director deportivo de Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Por supuesto, porque si ya tenemos jugadores muy talentosos de la cantera y va surgiendo un (Isaac) Badilla, tenemos a (Santiago) Van der Putten, no tendría sentido ir por jugadores que puedan cubrir su desarrollo y proyección cuando hablamos de jugadores con un gran talento”, comentó.

LEA MÁS: Esto dicen en México de Carlos Vela, nuevo gerente deportivo de Alajuelense

Sobre refuerzos foráneos, al ser mexicano y trabajar muchos años en ese mercado se piensa que sería un sitio al que iría a revisar, pero afirmó es solo una opción.

“Sí, sin duda es una opción por el conocimiento que tengo, pero también es verdad que por mi trabajo tengo conocimiento de muchas otras ligas y jugadores, por eso no quisiera cerrarme a que tenga que ser un jugador mexicano, puede ser si encaja en las características y el técnico esté de acuerdo, pero sino abiertos a cualquier nacionalidad, siempre y cuando no haya un jugador en las inferiores que pueda cubrir ese lugar”, destacó.