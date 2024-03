Opinión del manudo: “Alajuelense: vergüenza total”

Saludos rojinegros, gracias por leer de nuevo está columna destinada a ustedes sobre la Liga Deportiva Alajuelense.

Alajuelense en este momento es una vergüenza, la institución y sus miembros de la parte deportiva le han dado la espalda a la historia, a la memoria de sus máximas figuras y a la parte más importante a nosotros los aficionados.

Alajuelense es un desastre. (Prensa Alajuelense)

En este momento los actuales jugadores de la institución no tienen el nivel de representarnos en la cancha y sus jefes tampoco, una Junta Directiva blanda, una Gerencia Deportiva permisiva cortó por lo más fácil, despedir a Carevic y dejarnos en manos de un impresentable como Martín Arriola, sí ese que salió riéndose de la recibida de algunos aficionados en el aeropuerto, a ese que no le importa un cinco nuestro equipo.

Las rachas son parte del fútbol, pero salir a justificarlas es una “sinvergüenzada” total, no quieren asumir la culpa los que salen en la foto, parece que el compromiso, el respeto y la actitud se puede negociar ahora en Alajuelense.

En este momento estos jugadores no tienen el nivel ni para competirle a Grecia el descenso, así de increíble es el nivel con el que contamos, no hay absolutamente nada de entrega por la camiseta, más que solo para que mes a mes le llegue su salario, solamente están por cumplir el contrato y salir a mejenguear con los compas cada fin de semana.

Ya no somos un equipo de primera división histórico, ellos son un mamarracho de rejuntado que solo salen a patear la bola por solo cumplir su firma y listo.

¿Hasta cuándo aguantaremos tanta basura? ¿Tan poco valor que se le da a la institución?

Las explicaciones no llegan, el silencio y la inacción es el refugio de los representantes de Alajuelense y eso es lo que nos cuesta títulos y prestigio.

Me importa muy poco quedarme sin figuras de renombre en el equipo, eso no asegura ningún titulo y ya viene siendo hora que el CAR saque jugadores para el primer equipo y no solo esté de adorno, ganando torneos de liga menor, que lo único de lo que ha servido es crear ilusiones al aficionado de que pronto esos muchachos llegarán al primer equipo y se pierden del trayecto del CAR al Morera Soto.

¡ACCIONES YA, NO MÁS PALABRAS!

